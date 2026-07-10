На росії знов загорівся московський НПЗ

Нафтопереробна інфраструктура рф продовжує потерпати від масштабних пожеж та внутрішніх технологічних аварій на тлі регулярних повітряних атак. Сумнозвісний нафтопереробний московський завод загорівся у п’ятницю, 10 липня. Про це свідчать численні відео і фото, опубліковані профільними моніторинговими каналами.

Очевидці фіксують серйозне задимлення безпосередньо у промисловій зоні російської столиці. На кадрах чітко видно, що над територією заводу потужністю 14 млн тонн нафти на рік підіймається густий чорний дим.

Заяви влади про наліт БпЛА та виправдання екстрених служб

Цій надзвичайній події передувала чергова ніч інтенсивної роботи засобів протиповітряної оборони у різних регіонах країни-агресора. Вночі і вранці столицю рф атакували щонайменше 14 безпілотників, повідомляв мер сергій собянін. За його словами, всі вони нібито були успішно збиті на підльотах. А загалом, за даними міноборони рф, ППО «знищила» 376 дронів у ніч на п’ятницю.

Влада на росії традиційно намагається приховати реальні наслідки та причини задимлення на стратегічному підприємстві. Інформаційні Телеграм-канали оперативно поширили офіційне виправдання чиновників:

📢 «За даними оперативних служб, пожежа на НПЗ у Капотні не пов’язана з прильотом БпЛА, а спалах було ліквідовано за 10 хвилин».

Проте незалежні аналітики ставлять під сумнів такі швидкі звіти через значні масштаби диму на відео.

Масштабні удари по інших стратегічних цілях рф

Попри намагання кремля заперечити влучання у москві, сьогоднішня ніч виявилася вкрай руйнівною для багатьох інших об’єктів паливного та оборонного секторів росії.

Перелік уражених важливих об’єктів на території рф:

Ільський НПЗ: велике нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї;

велике нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї; Портова інфраструктура: морський термінал ТОВ «Курганнафтопродукт» у місті Таганрог;

морський термінал ТОВ «Курганнафтопродукт» у місті Таганрог; Паливні бази: велика нафтобаза у місті Азов;

велика нафтобаза у місті Азов; Оборонний комплекс: Азовський оптико-механічний завод (АОМЗ), що спеціалізується на випуску прицілів та тепловізорів для бойових ракет, літаків та бронетехніки.

Історія попередніх уражень московського НПЗ

Нинішній інцидент у Капотні є далеко не першим випадком виведення з ладу цього критично важливого столичного підприємства. Нагадаємо, 16 червня московський НПЗ вже зазнав потужної атаки дронів. Після серії вибухів на ньому спалахнула велика пожежа космічно помітних масштабів.

Внаслідок тих руйнувань завод повністю зупинив роботу. Тоді провідні міжнародні ЗМІ писали, що через брак західних комплектуючих та складність ремонту пошкоджених установок підприємство може простоювати аж до 2027 року. Подальший збір інформації щодо нових руйнувань триває.