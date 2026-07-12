Іран атакував низку країн Перської затоки ракетами та БпЛА

Близькосхідний регіон охопила нова хвиля масштабного військового протистояння, яка безпосередньо зачепила інфраструктуру кількох суверенних держав. Декілька країн Перської затоки заявили про атаки з боку Ірану після того, як Сполучені Штати оголосили про відновлення ударів по Ірану у відповідь на його дії в Ормузькій протоці. Про це інформує міжнародний телеканал Euronews.

Ситуація в регіоні залишається критичною, а провідні оборонні відомства країн Затоки приведені у стан максимальної бойової готовності. Повітряний напад Тегерана мав комбінований характер з одночасним застосуванням ударних безпілотників та балістичних ракет за кількома географічними напрямками.

Країни, що перебували під ударом зі сторони Ірану

Оман: згідно з офіційними даними державного інформаційного агентства країни, ворожі безпілотники завдали серії ударів по об’єктах на північному сході, безпосередньо у районі стратегічного узбережжя Ормузької протоки;

згідно з офіційними даними державного інформаційного агентства країни, ворожі безпілотники завдали серії ударів по об’єктах на північному сході, безпосередньо у районі стратегічного узбережжя Ормузької протоки; Бахрейн: у країні раптово пролунали сирени повітряної тривоги через пряму загрозу масштабних повітряних атак, про що офіційно повідомило Міністерство внутрішніх справ;

у країні раптово пролунали сирени повітряної тривоги через пряму загрозу масштабних повітряних атак, про що офіційно повідомило Міністерство внутрішніх справ; Йорданія: офіційні представники Збройних сил країни заявили, що щонайменше три іранські ракети впали на території їхньої держави;

офіційні представники Збройних сил країни заявили, що щонайменше три іранські ракети впали на території їхньої держави; Кувейт: командування військових підтвердило, що національні сили протиповітряної оборони в екстреному режимі відбивають повітряні атаки на територію держави.

Повна та вичерпна інформація про остаточні наслідки ударів, можливі руйнування та кількість постраждалих громадян наразі активно уточнюється профільними службами.

Військове командування Ісламської Республіки практично відразу взяло на себе відповідальність за проведення цієї масштабної операції. Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) офіційно повідомив про завдання точкових ударів по американській інфраструктурі в регіоні.

Великий логістичний вузол США — авіабаза «Аль-Удейд» на території Катару;

Спеціалізований центр управління та головний контрольний пункт бази;

Великий технологічний об’єкт з обслуговування бойових літаків;

Військова авіабаза «Принц Хасан», яка розташована в Йорданії.

Зауважимо, що останніми днями Тегеран неодноразово публічно попереджав міжнародну спільноту про наслідки ескалації. На переконання іранських лідерів, будь-які подальші удари з боку США можуть викликати відповідні атаки Ірану на американські об’єкти в країнах Перської затоки, аналогічно до дій на початку війни.

Ескалація стала наслідком невиконання Іраном міжнародних вимог щодо безпеки судноплавства. Нагадаємо, збройні сили США почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану.

Дії Пентагону стали прямою відповіддю на чергову атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці. Міжнародні коаліційні сили продовжують патрулювання водних шляхів для стабілізації ситуації.

👉 Також раніше стало відомо, що політичне та військове керівництво Ісламської Республіки Іран сигналізує про готовність до подальшої жорсткої ескалації на Близькому Сході. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї назвав помсту за вбивство свого батька Алі Хаменеї «неминучою» на церемонії прощання.