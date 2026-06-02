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Трамп закликав Сі Цзіньпіна повернути путіна за стіл переговорів

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп закликав Сі Цзіньпіна повернути путіна за стіл переговорів
Ілюстративне фото з відкритих джерел / лідери Китаю та США

Президент США Дональд Трамп особисто звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з офіційним проханням допомогти повернути російського диктатора володимира путіна за стіл переговорів і максимально сприяти швидкому завершенню війни в Україні. Про це повідомляє міжнародне видання South China Morning Post.

За інформацією конфіденційних дипломатичних джерел агентства, під час закритих переговорів у Пекіні американський лідер відверто змалював поточну кризу у відносинах між воюючими сторонами.

Трамп констатував Сі Цзіньпіну, що прямі контакти між росією та Україною наразі остаточно опинилися в глухому куті. У зв’язку з цим він закликав офіційний Китай виступити авторитетним посередником і переконати володимира путіна повернутися за стіл переговорів із шостим українським президентом В.О.Зеленським.

Нова стратегія Вашингтона та роль Китаю

Як зазначають аналітики видання, цей публічний та кулуарний заклик став чітким показником нової довгострокової стратегії Вашингтона, яка полягає у безпосередньому залученні Пекіна до процесу припинення бойових дій.

Залучення КНР до мирного процесу базується на кількох факторах:

  • Економічна залежність рф. Китай залишається головним торговельним партнером москви, що дає йому реальні інструменти впливу;
  • Статус супердержави. Пекін прагне посилити свою роль як глобального миротворця та противаги традиційним європейським інституціям;
  • Дипломатичний нейтралітет. Попри партнерство з рф, КНР офіційно декларує повагу до територіальної цілісності всіх держав.

Варто нагадати, що нинішнє звернення американського президента не є спонтанним кроком, а відображає системні двосторонні консультації.

Саміт 15 травня. Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні вперше детально обговорили архітектуру війни росії проти України та окреслили червоні лінії сторін.

Реакція китайської сторони на пропозицію Трампа повернути кремль за стіл переговорів наразі залишається стриманою. Пекін традиційно уникає поспішних публічних зобов’язань. Проте експерти зазначають, що сам факт таких перемовин суттєво змінює позицію москви, яка змушена зважати на настрої свого найбільшого азійського партнера/господаря.

👉 Також нагадаємо, на росії заявили, що «можуть завершити війну проти України до кінця доби». Але для цього шостий президент України В.О. Зеленський повинен віддати офіційний наказ ЗСУ залишити регіони, які в москві незаконно називають «російськими».

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