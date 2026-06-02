У Дніпрі росіяни вдарили по будинку, постраждали діти: оголошено жалобу

Російські окупанти завдали нового удару дроном по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі. Про це офіційно повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у своєму Телеграм-каналі у вівторок, 2 червня. Ця чергова повітряна атака відбулася вдень, коли на іншій локації міста рятувальники ще продовжували шукати людей під руїнами.

Наслідки денного влучання БпЛА та стан поранених дітей

За інформацією екстрених служб, ворожий безпілотник поцілив безпосередньо у верхні поверхи житлової будівлі, миттєво спровокувавши масштабне займання.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднили детальне оперативне зведення щодо нового воєнного злочину:

📢 «Не встигло Дніпро оговтатися від цинічного нічного російського обстрілу, а рятувальники — завершити пошуки людей у зруйнованому житловому будинку, як серед дня ворожий БпЛА поцілив в іншу багатоповерхівку. Поранені двоє дітей: хлопець 2009 року народження та дівчинка 2018 року народження. Унаслідок влучання спалахнула квартира на дев’ятому поверсі та дах. Рятувальники ліквідували пожежу».

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Очільник ОВА Олександр Ганжа трохи пізніше додав, що 8-річна дівчинка (у вечірньому звіті відомства фігурує як 7-річна) та її 17-річний брат отримали серйозні травми. Обоє постраждалих дітей були негайно госпіталізовані медичними бригадами. Наразі лікарі оцінюють їхній загальний стан як середньої тяжкості та надають усю необхідну допомогу.

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Оголошення Дня жалоби у Дніпрі: місто вшановує загиблих

З огляду на масштабні людські втрати, яких місто зазнало під час комбінованої нічної та ранкової атаки, місцева влада ухвалила рішення про запровадження траурних заходів.

У зв’язку з цим мер Борис Філатов офіційно оголосив 3 червня Днем жалоби за загиблими через російську атаку в ніч на вівторок. У цей траурний день на головній будівлі Дніпровської міської ради, а також на будинках і спорудах усіх комунальних підприємств, установ та закладів міськради будуть приспущені державні прапори. Рекомендовано скасувати всі розважальні заходи.

Нагадаємо, через комбіновані підступні удари дронами та ракетами у Дніпрі загалом загинули 12 людей, серед яких опинилися маленькі діти та один співробітник ДСНС. Постраждали 37 осіб, а пошуково-рятувальна операція під уламками першої чотириповерхівки на 15:00 тривала.

Вечірнє зведення ОВА: майже 60 атак по п’яти районах області

Станом на 18:30 вечора 2 червня ситуація на території Дніпропетровщини залишається вкрай напруженою. Ворог веде щільний вогонь по всій лінії прифронтової зони, використовуючи різні типи озброєння.

Загалом протягом доби троє людей дістали поранень, з них двоє — діти. Майже 60 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками, важкою артилерією та керованими авіабомбами.

Наслідки ворожих ударів по регіону зафіксовані у таких локаціях:

Місто Дніпро. Окрім нічної трагедії, пошкоджено квартиру та дах у багатоповерховому житловому будинку, поранено двох дітей;

Окрім нічної трагедії, пошкоджено квартиру та дах у багатоповерховому житловому будинку, поранено двох дітей; Кам’янське. Внаслідок чергового обстрілу суттєво пошкоджено приватний житловий будинок;

Внаслідок чергового обстрілу суттєво пошкоджено приватний житловий будинок; Нікопольщина. Під постійним вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там понівечені приватні оселі, об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівля та приватні автомобілі. Важких поранених дістав 63-річний чоловік, лікарі борються за його життя;

Під постійним вогнем перебували Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Там понівечені приватні оселі, об’єкти критичної інфраструктури, адмінбудівля та приватні автомобілі. Важких поранених дістав 63-річний чоловік, лікарі борються за його життя; Криворізький район. Противник завдав серії ударів по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти та приватний будинок;

Противник завдав серії ударів по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджено інфраструктурні об’єкти та приватний будинок; Синельниківщина. росіяни поцілили по території Маломихайлівської громади, де внаслідок вибухів повністю понівечений цивільний магазин.

Цей масштабний терор став частиною безпрецедентного нальоту на Україну. Нагадаємо, цієї ночі рашисти запустили по країні 73 ракети і 656 БпЛА різних типів.

Попри те, що ППО перехопила більшість ворожих цілей, найбільше постраждали Київ, Дніпро і Харків. Наразі в Україні офіційно відомо про 18 загиблих і понад 100 постраждалих громадян. Комунальники та рятувальники продовжують роботу без відпочинку.