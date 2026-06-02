Метте Фредеріксен сформувала новий коаліційний уряд Данії

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен успішно сформувала новий лівоцентристський коаліційний уряд. Про це повідомляє авторитетне міжнародне інформаційне агентство Reuters у вівторок, 2 червня.

Угода про формування уряду меншості офіційно забезпечує Метте Фредеріксен третій поспіль термін на посаді глави уряду. Це рішення поклало край місяцям напруженості після виборів у березні, за результатами яких відразу 12 різнопланових партій отримали свої місця в парламенті (Фолькетингу), максимально розпорошивши голоси виборців.

📢 «Я відвідала його величність короля і повідомила, що після тривалих переговорів уряд може бути сформовано», – сказала Фредеріксен журналістам.

Вона також додала, що загальні пріоритети та політична програма кабінету міністрів будуть офіційно представлені вже у вівторок, а безпосереднє призначення міністрів відбудеться у середу.

Політичний склад коаліції та парламентська опора

Нова урядова архітектура демонструє гнучкість данської моделі парламентаризму. До складу нового уряду увійдуть представники кількох політичних платформ, які раніше мали суттєві розбіжності щодо податкової та міграційної політики.

Параметри формування нової виконавчої влади:

Ядро кабінету. Окрім Соціал-демократів Фредеріксен, до складу нового уряду увійдуть Соціал-либерали, Зелені ліві та центристська партія «Помірковані»;

Окрім Соціал-демократів Фредеріксен, до складу нового уряду увійдуть Соціал-либерали, Зелені ліві та центристська партія «Помірковані»; Механізм більшості. Для забезпечення необхідної кількості голосів під час ухвалення законів коаліціянти покладатимуться переважно на ультралівий Червоно-зелений альянс;

Для забезпечення необхідної кількості голосів під час ухвалення законів коаліціянти покладатимуться переважно на ультралівий Червоно-зелений альянс; Альтернативна підтримка. Уряд також зберігає можливість шукати тактичної підтримки в інших правоцентристських партій під час окремих голосувань за бюджет чи безпекові ініціативи.

Журналісти Reuters зазначають, що оновлений кабінет знаменує собою очевидний поворот Метте Фредеріксен до лівоцентризму. Протягом останніх чотирьох років вона очолювала досить нетипову коаліцію, яка об’єднувала ліві та праві сили: її соціал-демократів, «Поміркованих» та класичних лібералів.

Хронологія данської коаліціади: від ультиматумів до фіналу

Шлях до укладання цієї політичної угоди виявився вкрай складним та супроводжувався кількома гучними провалами ключових переговорників.

Формування данського уряду:

Березневі вибори. 24 березня на парламентських виборах соціал-демократи Фредеріксен здобули перемогу, але центристська партія чинного глави МЗС Ларса Льокке Расмуссена отримала так звану “золоту акцію” із 14 мандатами. Згодом Расмуссен висунув жорсткий ультиматум лідерці перегонів щодо складу майбутнього кабінету;

24 березня на парламентських виборах соціал-демократи Фредеріксен здобули перемогу, але центристська партія чинного глави МЗС Ларса Льокке Расмуссена отримала так звану “золоту акцію” із 14 мандатами. Згодом Расмуссен висунув жорсткий ультиматум лідерці перегонів щодо складу майбутнього кабінету; Травневий провал. За підсумками першого офіційного раунду важких коаліційних переговорів 8 травня Фредеріксен не змогла заручитись достатньою підтримкою необхідної кількості партій і офіційно повідомила про свій провал королю;

За підсумками першого офіційного раунду важких коаліційних переговорів 8 травня Фредеріксен не змогла заручитись достатньою підтримкою необхідної кількості партій і офіційно повідомила про свій провал королю; Альтернативний трек. Після цього ініціативу перехопили правоцентристські сили під керівництвом чинного міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, проте їхні спроби сформувати життєздатну коаліцію також повністю провалилися;

Після цього ініціативу перехопили правоцентристські сили під керівництвом чинного міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, проте їхні спроби сформувати життєздатну коаліцію також повністю провалилися; Другий шанс. Метте Фредеріксен отримала від монарха ще один шанс, який завдяки компромісу із лівими силами та партією Расмуссена завершився успішним підписанням коаліційної угоди.

Очікується, що новий лівоцентристський вектор Копенгагена збереже спадкоємність у питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо подальшої всебічної інтеграції Данії у структури НАТО та довгострокової підтримки України.

👉 Також раніше премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки.