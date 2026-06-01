Україна просить у США ліцензії на власне виробництво ракет Patriot

У США виробляють лише 60–65 антибалістичних ракет на місяць. Такого обсягу критично замало для поточних глобальних викликів, тоді як росія щоденно нарощує власне масштабне виробництво балістики. Про це заявив шостий президент України В.О. Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS News, оприлюдненому в неділю, 31 травня.

📢 «60-65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секретна інформація, і росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво», – наголосив глава держави.

Запит на ліцензії та готовність України до випуску Patriot

Для подолання снарядного голоду у сфері протиповітряної оборони офіційний Київ пропонує партнерам принципово новий формат стратегічної співпраці — перенесення технологій та розгортання ліній безпосередньо на українській території.

Володимир Зеленський нагадав, що раніше детально обговорював це питання з попередньою адміністрацією США, а тепер наполегливо просить і нинішнє керівництво Білого дому надати Україні відповідні ліцензії. Наша держава вже має необхідну промислову базу та готова оперативно нарощувати випуск протиракет самостійно.

📢 «Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти», – сказав президент.

Він також додав, що доки континентальна Європа самостійно не розробить та не почне масово виготовляти власну суверенну антибалістичну систему, Україні буде критично потрібна безперервна підтримка з боку США.

Лист Дональду Трампу та Конгресу США щодо кризи ППО

Українська дипломатія перевела переговори щодо посилення протиракетного щита у площину невідкладних офіційних запитів. Це пов’язано із критичним вичерпанням складських запасів зенітних керованих ракет.

Головні кроки офіційного Києва за останні дні:

Володимир Зеленський надіслав офіційного термінового листа президенту США Дональду Трампу та членам американського Конгресу. У документі детально описано реальні загрози, які виникають через гостру нестачу систем ППО та боєкомплекту до них;

Цю інформацію офіційно підтвердив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин. Головний фокус листа — координація дій задля негайного розширення можливостей спільного оборонпрому.

Повітряний терор рф: удари по Києву та нові погрози москви

Необхідність прискорення ухвалення рішень у Вашингтоні щодо передачі ліцензій на виробництво ракет «Patriot» підтверджується поточною ситуацією на полі бою та у тилових регіонах. Агресор максимально інтенсифікував обстріли урядового кварталу та критичних підприємств.

Як відомо, 24 травня росіяни провели надскладну комбіновану атаку на Київ, застосувавши десятки балістичних і крилатих ракет та сотні ударних дронів. Цей наліт спричинив значні матеріальні руйнування у столиці. А вже на наступний день військове керівництво в москві цинічно анонсувало нові «системні удари» по головному місту України.

👉 Також нагадаємо, що окупанти з рф продовжують використовувати територію Республіки Білорусь як стратегічний плацдарм для розгортання своїх зразків ракетного озброєння.