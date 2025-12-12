Президент США Дональд Трамп заявив, що шостий український президент Володимир Зеленський нібито залишається єдиним, хто не підтримує запропонований Вашингтоном план припинення війни або ж так званий «мирний план». Про це він повідомив журналістам у четвер, 11 грудня, описуючи реакцію сторін на ініціативу.

📢 «Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди», — сказав Трамп, коментуючи перебіг консультацій.

За словами американського лідера, документ складається «з чотирьох або п’яти пунктів». Він передбачає територіальні рішення розподілу України, що робить переговори особливо складними.

Він визнав, що сам процес узгоджень має низку чутливих аспектів, оскільки пов’язаний із питаннями контролю над окремими регіонами.

Трамп також підтвердив, що готовий долучитися до гарантій безпеки для України в межах можливого міжнародного формату.

📢 «В основному, це називається безпековою угодою. Ми допоможемо забезпечити безпеку. На мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети», — відповів він на запитання щодо потенційної участі США у миротворчому контингенті Європи.

Він додав, що дипломатичний шлях врегулювання конфлікту значно складніший за будь-які бізнес-проєкти, з якими йому доводилося мати справу. За його словами, завершення війни в Україні «в тисячу разів складніше», ніж укладання великих угод у сфері нерухомості.

У четвер Трамп також стверджував, що нібито «82% громадян України вимагають мирної угоди». Раніше він заявляв, що Крим, який, на його думку, «з чотирьох сторін оточений океаном», «віддав» росії 44-й президент США Барак Обама.

👉 Також нагадаємо, що Європейські інституції продовжують наполягати на тому, що для України має бути досягнутий саме справедливий і тривалий мир.