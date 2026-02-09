США прагнуть завершити війну в Україні до червня — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне прискорити процес «мирних переговорів» щодо війни в Україні, встановивши граничний термін до початку літа. У Вашингтоні вважають, що чітко визначені часові рамки можуть змусити сторони піти на компроміси. Водночас аналітики застерігають, що такий підхід може мати нерівномірні та ризиковані наслідки. Про це у неділю, 8 лютого, повідомило NBC News із посиланням на заяви шостого президента України Володимира Зеленського.

Як зазначає видання, ефективність стратегії Дональда Трампа активно обговорюється серед провідних західних експертів та аналітиків у сфері безпеки. За даними NBC News, Сполучені Штати пропонують завершити збройний конфлікт до червня та вже працюють над формуванням детального графіка переговорного процесу.

📌 Водночас ані Білий дім, ані кремль офіційно не підтвердили існування такого дедлайну, а представники американської адміністрації утримуються від коментарів у відповідь на запити журналістів щодо цієї інформації.

Видання звертає увагу, що Дональд Трамп не вперше використовує жорсткі часові обмеження як інструмент зовнішньої політики. Подібний підхід він застосовував під час спроб досягти домовленостей щодо ситуації в Газі, навколо Ірану, а також неодноразово у контексті війни в Україні. Однак жоден із раніше встановлених термінів не призвів до досягнення стійкого та тривалого миру.

Ключові розбіжності у переговорному процесі 👇

Експерти наголошують, що ключові розбіжності між сторонами залишаються незмінними, зокрема щодо статусу окупованих територій. росія наполягає на відведенні українських військ зі сходу України, з чим Київ категорично не погоджується.

☝️ Аналітики також вказують на ризики посилення тиску саме на Україну. За їхніми оцінками, Вашингтон має значно більше важелів впливу на Київ, ніж на москву. Це може створити дисбаланс у переговорному процесі.

Попри початок тристоронніх переговорів за участі України, США та росії, ситуація на фронті залишається складною. Гуманітарна ситуація для цивільного населення — критичною.

📌 Західні експерти сходяться на думці: без реальної міжнародної протидії кремлю або суттєвого перелому у співвідношенні сил на полі бою ідея швидкого завершення війни виглядає малоймовірною.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів в Абу-Дабі американська та українська делегації обговорювали можливість підписання мирної угоди між Україною і росією вже у березні. Також у травні нібито розглядалася ідея проведення виборів та референдуму. Про це повідомляло Reuters із посиланням на три неназвані джерела.

⚛️Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито запобіг кільком ядерним війнам у світі. Зокрема, можливому ядерному конфлікту між Україною та росією.