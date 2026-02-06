Трамп заявив, що запобіг «ядерній війні» між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито запобіг кільком ядерним війнам у світі, зокрема можливому ядерному конфлікту між Україною та росією. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Сполучені Штати залишаються «найпотужнішою країною у світі», а під час його першої президентської каденції американська армія була повністю відновлена.

📢 «Я повністю відновив нашу армію, включно з новими та багатьма модернізованими ядерними озброєннями», – написав глава Білого дому.

Він також заявив, що саме за його ініціативи були створені Космічні війська США. А нині, за його словами, процес посилення армії триває.

📢 «Ми навіть додаємо бойові кораблі, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни – “Айова”, “Міссурі”, “Алабама” та інші», – зазначив Трамп.

Окремо президент США наголосив, що нібито запобіг ядерним війнам між низкою держав.

📢 «Я зупинив ядерні війни між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також між росією та Україною», – заявив він.

☝️ Водночас термін «ядерна війна» традиційно означає обмін ядерними ударами між державами, які володіють такою зброєю. Україна ж після відмови від ядерного арсеналу не є ядерною державою і не має можливості для симетричної відповіді у разі застосування ядерної зброї проти неї. Отже, це не «обмін», а одностороннє застосування зброї масового ураження (порівн. з ядерним бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі 1945 року).

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп зазначав, що Україна та росія «наблизилися до врегулювання» війни після переговорів в Абу-Дабі. Вони відбувалися за посередництва Сполучених Штатів.

👉 Також нагадаємо, що сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем закликав Сполучені Штати посилити тиск на російського диктатора володимира путіна. До того ж він закликав терміново розпочати процес передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.