Удар Ізраїлю по Лівану: понад 100 об’єктів Хезболли знищено

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Удар Ізраїлю по Лівану став наймасштабнішим від початку операції. Ізраїльські військові заявили про знищення понад сотні об’єктів угруповання Хезболла. Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

☝️ Зазначається, що операція отримала назву «Roaring Lion» і тривала лише близько десяти хвилин.

Удар Ізраїлю по Лівану був скоординованим і спрямованим одразу по кількох регіонах — зокрема по Бейруту, долині Бекаа та південних районах країни.

За даними військових, уражено понад 100 цілей Хезболли, серед яких:
  • штаб-квартири та центри управління;
  • об’єкти військової інфраструктури;
  • розвідувальні підрозділи;
  • бази, пов’язані із запуском ракет;
  • військово-морські об’єкти.

📌 Також повідомляється про ураження активних сил підрозділу Радван та авіаційного крила угруповання — елітних формувань, які використовуються для планування та реалізації атак.

Удар Ізраїлю по Лівану вже має наслідки для цивільного населення. За інформацією Ліванського Червоного Хреста, у різних районах столиці зафіксовано загиблих і значну кількість поранених.

ЗМІ вже публікують фото та відео руйнувань у Бейруті після ракетних ударів.

Атака по Лівану відбувається на тлі ширшої ескалації в регіоні. Раніше США та Іран обмінялися ударами попри заявлене перемир’я. Зокрема, США разом з Ізраїлем атакували об’єкти іранської інфраструктури, включно з нафтопереробним заводом, тоді як Іран завдав ударів по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.

👉 Також повідомлялося, що США погодилися тимчасово призупинити атаки на Іран на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки та продовження переговорів.

У свою чергу, Тегеран погодився розблокувати судноплавство в регіоні за умови припинення бомбардувань.

