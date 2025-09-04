Четвер, 4 Вересня, 2025
США незадоволені фінансуванням війни кремля через європейські нафтозакупівлі

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час нещодавньої розмови Дональд Трамп висловив стурбованість через закупівлю російської нафти деякими країнами Європи. За словами Зеленського, американський лідер підкреслив, що такі закупівлі фінансують воєнні дії кремля та підтримують його «машину війни». Про це глава Української держави повідомив під час спільної пресконференції з Емманюелем Макроном 4 вересня.

📢 «Сьогодні ми говорили з президентом Трампом, ми дякуємо за підтримку. Тривала розмова, детальна, про те, як підштовхувати ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції, найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини, російської машини війни, грошей, позбавлення ресурсів», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Трамп негативно ставиться до того, що Європа продовжує купувати російську нафту.

📢 «Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина…», – додав глава держави.

Зеленський нагадав, що коли росія завдавала ударів по українській енергосистемі, Україна відповідала атаками на енергетичну інфраструктуру ворога, на якій кремль заробляє кошти та витрачає їх на зброю.

📢 «То саме ці дві країни (Словаччина й Угорщина) скаржилися Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти», – зазначив шостий президент України.

Переговори з Трампом були зосереджені на економічному тиску для зупинки війни, зокрема на обмеженні доходів росії від продажу енергоресурсів.

☝️ Також нагадаємо, що учасники “Коаліції охочих” висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності для зміцнення оборонного потенціалу держави. Про це у четвер, 4 вересня, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи зі зверненням до партнерів коаліції.

