«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

Учасники “Коаліції охочих” висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності для зміцнення оборонного потенціалу держави. Про це у четвер, 4 вересня, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи зі зверненням до партнерів коаліції. Про це також повідомив британський Уряд.

📢 «Прем’єр-міністр також привітав заяви партнерів з коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Стармер наголосив, що російському керівництву не можна довіряти. За його словами, владімір путін продовжує одночасно затягувати мирні переговори та здійснювати обстріли українських міст. Як приклад він згадав нещодавні атаки на Київ, які мали невибірковий характер та призвели до серйозних пошкоджень будівлі Британської ради та офісу делегації ЄС.

📢 «путін продовжує затягувати мирні переговори і одночасно здійснює жахливі напади на Україну», – наголосив прем’єр-міністр Британії.

На думку британського прем’єра, міжнародна спільнота повинна діяти ще рішучіше. Він підкреслив, що за підтримки президента США Дональда Трампа варто «піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій».

Окремо Стармер подякував військовим планувальникам і начальникам оборони, які працюють над підготовкою можливого розгортання військових сил в Україні після встановлення режиму припинення вогню. За його словами, саме їхня оперативна робота дозволяє союзникам мати реальні механізми для швидкого реагування.

Сьогодні у Парижі відбулося засідання учасників коаліції охочих. Участь у зустрічі взяли понад 30 лідерів держав та представники ЄС. На порядку денному обговорювалися питання гарантій безпеки для України. По завершенні саміту лідери провели окрему розмову з президентом США Дональдом Трампом.

☝️ Також нагадаємо, що станом на 4 вересня, 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру.