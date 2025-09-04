Четвер, 4 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

Денис Молотов
Денис Молотов
«Коаліція охочих» готова передати Україні ракети великої дальності

Учасники “Коаліції охочих” висловили готовність постачати Україні ракети великої дальності для зміцнення оборонного потенціалу держави. Про це у четвер, 4 вересня, повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, виступаючи зі зверненням до партнерів коаліції. Про це також повідомив британський Уряд.

📢 «Прем’єр-міністр також привітав заяви партнерів з коаліції охочих про постачання Україні ракет великої дальності для подальшого зміцнення оборонних запасів країни», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Стармер наголосив, що російському керівництву не можна довіряти. За його словами, владімір путін продовжує одночасно затягувати мирні переговори та здійснювати обстріли українських міст. Як приклад він згадав нещодавні атаки на Київ, які мали невибірковий характер та призвели до серйозних пошкоджень будівлі Британської ради та офісу делегації ЄС.

📢 «путін продовжує затягувати мирні переговори і одночасно здійснює жахливі напади на Україну», – наголосив прем’єр-міністр Британії.

На думку британського прем’єра, міжнародна спільнота повинна діяти ще рішучіше. Він підкреслив, що за підтримки президента США Дональда Трампа варто «піти ще далі, щоб чинити тиск на путіна з метою забезпечення припинення воєнних дій».

Окремо Стармер подякував військовим планувальникам і начальникам оборони, які працюють над підготовкою можливого розгортання військових сил в Україні після встановлення режиму припинення вогню. За його словами, саме їхня оперативна робота дозволяє союзникам мати реальні механізми для швидкого реагування.

Сьогодні у Парижі відбулося засідання учасників коаліції охочих. Участь у зустрічі взяли понад 30 лідерів держав та представники ЄС. На порядку денному обговорювалися питання гарантій безпеки для України. По завершенні саміту лідери провели окрему розмову з президентом США Дональдом Трампом.

☝️ Також нагадаємо, що станом на 4 вересня, 35 держав Світу, що входять до «Коаліції охочих», висловили готовність надати Україні гарантії безпеки. З них 26 країн погодилися або направити війська, або забезпечити певні засоби на підтримку сил гарантування миру.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

США незадоволені фінансуванням війни кремля через європейські нафтозакупівлі

ПОЛІТИКА

Для школярів Луганщини провели заняття «Безпечна дорога дитинства»

ЛУГАНЩИНА

НАТО закликає не перебільшувати можливості путіна

ВАЖЛИВО

За співпрацю з ворогом: «посадовцю лнр» загрожує до 10 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

35 країн готові надати Україні гарантії безпеки – Макрон

ВАЖЛИВО

На Київщині планують будівництво житла для ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Чоловіки на Волині відібрали зброю в працівників ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Ракетна атака по гуманітарній місії під Черніговом: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 54 бойових зіткнення, ворог активно діє на чотирьох напрямках

ВІЙНА

путін використає захоплені території як плацдарм проти ЄС – Зеленський

ВАЖЛИВО

Міжнародні резерви України у серпні зросли на понад $3 млрд – НБУ

ВАЖЛИВО

У Дніпрі відкрили новий «Кабінет турботи про ветерана» – Луганська ОВА

ЛУГАНЩИНА

Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

ВАЖЛИВО

Сі Цзіньпін та диктатор путін говорили про безсмертя та біотехнології

ПОДІЇ

Ворог завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів за добу: зафіксовано 180 боєзіткнень – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"