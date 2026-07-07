У Чорнобильській зоні локалізували всі осередки пожеж

Спеціалізовані підрозділи екстрених служб та лісоохоронних відомств домоглися значного прогресу в ліквідації масштабних загорянь на території заповідних масивів Київської області. Станом на 7 липня пожежникам вдалося локалізувати усі осередки займання, спричинені падінням російських безпілотників у Чорнобильській зоні відчуження. Про це поінформували у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику у вівторок.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців загрозу розповсюдження полум’я на великі площі лісового фонду наразі знято.

Поточний стан на заповідній території та контроль за тлінням

Адміністрація природоохоронної установи підтверджує суттєве покращення оперативної обстановки у регіоні, яка тривалий час залишалася напруженою через специфіку місцевості.

📢 «Пожежна ситуація на території Чорнобильського заповідника стабілізувалася. Усі осередки пожеж локалізовано», – мовиться у повідомленні.

Попри успішну локалізацію відкритого вогню, на окремих ділянках ще спостерігається тління пеньків і торфовищ. Однак, як зазначається, ці процеси перебувають під постійним контролем пожежних підрозділів. Фахівці здійснюють регулярне проливання території водою для унеможливлення повторного спалаху.

Залучені сили та вплив погодних умов на гасіння

Масштабна операція з приборкання стихії вимагала координації дій багатьох відомств. Понад тиждень до робіт цілодобово були залучені підрозділи ДСНС, пожежної охорони ДСП “Північна пуща”, працівники Чорнобильського заповідника та фахівці інших підприємств сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Цілодобове чергування: безперервна та скоординована робота наземних загонів і спеціальної техніки;

безперервна та скоординована робота наземних загонів і спеціальної техніки; Метеорологічний фактор: важливим чинником стабілізації ситуації стала зміна погодних умов, яка у поєднанні з безперервною роботою всіх залучених підрозділів дала змогу локалізувати пожежі;

важливим чинником стабілізації ситуації стала зміна погодних умов, яка у поєднанні з безперервною роботою всіх залучених підрозділів дала змогу локалізувати пожежі; Поточний нагляд: наразі тривають роботи з моніторингу та остаточної ліквідації окремих осередків тління.

Хронологія боротьби з вогнем у зоні відчуження

Загоряння у лісових масивах виникли понад тиждень тому внаслідок падіння уламків засобів повітряного нападу ворога, після чого ліквідація проходила у кілька послідовних етапів.

Етапи приборкання лісових пожеж:

30 червня: у лісових масивах Чорнобильської зони відчуження тривала ліквідація осередків займання. Рятувальники спільно з працівниками пожежної охорони ДСП “Північна пуща” вже приборкали загоряння на двох першочергових локаціях;

у лісових масивах Чорнобильської зони відчуження тривала ліквідація осередків займання. Рятувальники спільно з працівниками пожежної охорони ДСП “Північна пуща” вже приборкали загоряння на двох першочергових локаціях; 4 липня: працівники ДСНС ліквідували займання на ще одній із локацій у Чорнобильській зоні відчуження, звузивши загальну площу поширення вогню.

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Моніторингові групи продовжують обльоти території за допомогою безпілотних літальних апаратів та тепловізійних систем для виявлення прихованих підземних осередків горіння торфу. Ситуація повністю контрольована.

👉 Також нагадаємо, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 75 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.