У Запоріжжі атакована «Нова пошта», загинув працівник

Обласна логістична інфраструктура зазнала ударів з боку російських військових. У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників було пошкоджено відділення Нової пошти. Загинув співробітник компанії. Про це Нова пошта повідомила у Телеграмі. На місце події оперативно виїхали представники екстрених служб для ліквідації наслідків обстрілу.

Наслідки влучання та поточний стан логістики

Влучання ворожих безпілотних літальних апаратів спричинило руйнування цивільного об’єкта. Підприємство оприлюднило інформацію про першочергові заходи безпеки.

📢 «Учора ввечері росіяни атакували місто. Пошкоджено відділення №7 Нової пошти. На місце оперативно прибули рятувальники, працівники екстрених служб та правоохоронних органів», – розповіли у компанії.

Під час атаки підприємство зазнало втрат серед персоналу. Загинув співробітник компанії-перевізника, водій Валерій Гафікін, якому було 50 років. Попри пошкодження будівлі філії, матеріальні цінності клієнтів не постраждали. У Новій пошті наголосили, що оперативно перебудували логістику. Затримки доставки не передбачено. Посилки клієнтів уціліли.

Попередні обстріли цивільної інфраструктури міста

Запоріжжя регулярно стає ціллю для авіаційних та дронових ударів російської армії. За останні дні це не перший випадок руйнувань та жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, 3 липня російські окупанти вдарили по підприємству у Запоріжжі керованими авіабомбами. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

Також зафіксовано атаки наприкінці минулого місяця. 30 червня російська армія знову атакувала Запоріжжя, внаслідок удару загинула людина, також відомо про дев’ятьох поранених, пошкоджено історичні будівлі. Правоохоронні органи продовжують фіксувати всі наслідки ударів по місту.