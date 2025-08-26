Адміністрація президента США Дональда Трампа серйозно розглядає можливість запровадження санкцій проти Європейського союзу або його окремих представників. Причиною стали претензії Вашингтона до Акта про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який, на думку американської сторони, посилює цензуру та завдає фінансових збитків великим IT-компаніям зі США. Про це 25 серпня повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією двох співрозмовників агентства, наразі у Державному департаменті США тривають дискусії, і остаточне рішення ще не ухвалено. Якщо ж адміністрація піде на цей крок, то найімовірніше обмеження матимуть форму візових заборон для посадовців ЄС або країн-членів, які відповідали за впровадження регулювання.

Поки що невідомо, хто саме може потрапити під санкційні списки. Водночас джерела зазначили, що минулого тижня у Вашингтоні вже відбулися внутрішні наради, на яких ця тема обговорювалася. Це свідчить про серйозність намірів американської адміністрації.

Напруженість між США та Європейським союзом

Як пояснює Reuters, відносини між США та Європейським союзом і без того залишаються непростими. Їх ускладнюють погрози Вашингтона щодо запровадження додаткових тарифів, затяжні переговори та давня критика європейської політики у сфері цифрового регулювання. Білий дім неодноразово заявляв, що нові європейські закони створюють несправедливі умови для американських гігантів на кшталт Google, Apple чи Meta.

Представник Держдепу, коментуючи ситуацію, не став ані підтверджувати, ані заперечувати можливість введення санкцій. Водночас він наголосив, що США уважно стежать за тим, як у ЄС посилюється контроль над цифровим простором. Американська сторона відкрито заявляє, що розглядає такі процеси як загрозу свободі слова.

Цікаво, що ця заява пролунала на тлі спроб обох сторін знайти спільні рішення у торговельних питаннях. Лише минулого тижня Європейський союз і США оголосили про досягнення домовленостей щодо майбутньої угоди про торгівлю. Проте перспектива введення нових санкцій може знову загострити трансатлантичні відносини.

Аналітики відзначають, що ймовірні санкції США проти ЄС стануть безпрецедентним кроком, адже Вашингтон традиційно утримувався від подібних заходів щодо європейських партнерів. Якщо вони будуть реалізовані, це може не лише ускладнити економічні відносини, а й поставити під сумнів єдність Заходу в умовах глобальних викликів. Таких, як зростаюча агресія росії.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що американський режисер Вуді Аллен потрапив до бази «Миротворця» після того, як узяв участь в онлайн форматі у московському міжнародному тижні кіно.