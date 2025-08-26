Вівторок, 26 Серпня, 2025
Денис Молотов
Вуді Аллен внесений у «Миротворець» через участь у кінозаході рф

Американський режисер Вуді Аллен потрапив до бази «Миротворця» після того, як узяв участь в онлайн форматі у московському міжнародному тижні кіно.

У картці на сайті вказано, що режисер «свідомо взяв участь у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни та вбивств українських громадян», а також публічно підтримав агресію проти України.

За даними «Миротворця», Аллен під час виступу похвалив російське кіно, допустив можливість своєї поїздки до рф і навіть заявив, що міг би зняти фільм про те, «як добре себе почуваєш у москві та петербурзі». На думку авторів проєкту, його участь стала вагомим пропагандистським здобутком кремля, оскільки захід є частиною стратегії «м’якої сили» росії, спрямованої на збереження міжнародного впливу.

У відповідь на критику в Україні, Вуді Аллен у коментарі виданню The Guardian пояснив свою позицію. Він наголосив, що у війні винний російський диктатор владімір путін і що саме його дії спричинили катастрофу:

📢 «Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що володимир путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива. Але що б не зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов – це коли-небудь хороший спосіб допомогти».

Аллен намагався відокремити свою участь у кіноподії від політики. Проте, у «Миротворці» наголосили, що навіть дистанційна присутність на російському заході має пропагандистський ефект.

Раніше у базу потрапляли й інші публічні особи. Наприклад, українського блогера Олександра Волошина додали після його закликів до переговорів із рф. Також туди внесли депутатку Мар’яну Безуглу – за «умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ».

