США можуть частково зняти нафтові санкції проти росії

Президент США Дональд Трамп заявив про намір частково скасувати санкції, пов’язані з російською нафтою, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку енергоносіїв. Про це він повідомив 9 березня під час спілкування з журналістами.

📢 «Ми скасовуємо певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни. У нас є санкції щодо деяких країн, але ми знімаємо ці санкції, поки це не вирівняється», — заявив Трамп.

Водночас американський президент не виключив, що послаблення обмежень може стати постійним.

📢 «Хто знає, можливо, нам не доведеться їх знову запроваджувати», — додав він.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати готові забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, яка є одним із ключових маршрутів транспортування нафти.

📢 «Коли настане час, ВМС США та їхні партнери супроводжуватимуть танкери через протоку, якщо буде потрібно», — сказав президент США.

Він висловив сподівання, що таких заходів може не знадобитися, однак у разі потреби американські військові готові забезпечити повний супровід суден.

Трамп також заявив, що стрибок цін на нафту не має значного впливу на економіку США.

📢 «Це впливає на інші країни набагато більше, ніж на нас. Сполучені Штати насправді не постраждали. У нас так багато нафти!», — зазначив він.

За словами президента, запаси нафти та природного газу у США значно перевищують внутрішні потреби країни.

👉 Нагадаємо, раніше Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Під час бесіди сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, а також переговори щодо можливого врегулювання війни росії проти України.

Крім того, Трамп заявив, що війна з Іраном «практично завершена», оскільки, за його словами, Тегеран майже втратив військовий потенціал.