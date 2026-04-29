Відключення світла після атак рф: знеструмлено шість областей

В Україні зранку в середу зафіксовано відключення світла у шести регіонах унаслідок нових атак російських військ. Про це 29 квітня повідомило «Укренерго».

📢 «Внаслідок російських дронових ударів на ранок є нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак у всіх постраждалих областях, де ситуація дозволяє проводити ремонтні роботи.

⚡️ Споживання електроенергії та рекомендації

За даними Укренерго, рівень споживання електроенергії залишається стабільним і відповідає сезонним показникам. Станом на 09:30 він був на рівні аналогічного періоду попереднього дня.

📢 «Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – просять енергетики.

У ніч проти середи російські війська застосували 171 ударний дрон по території України. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі.

Водночас за інформацією енергетиків, станом на 29 квітня запровадження графіків відключень світла не планується.

Також відомо, що від початку цієї доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Ворог залучив для ураження 5,2 тис. дронів та здійснив понад 2 тис. обстрілів.