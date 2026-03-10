путін і Трамп обговорили Іран та війну росії проти України

Диктатор на росії володимир путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Під час бесіди сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, а також переговорний процес щодо врегулювання війни росії проти України.

За словами ушакова, путін виклав «низку міркувань» щодо швидкого політико-дипломатичного врегулювання конфлікту навколо Ірану.

У кремлі також заявили, що російський лідер позитивно оцінив посередницькі зусилля США та особисто Дональда Трампа щодо можливого врегулювання війни рф проти України.

Крім того, під час розмови російська сторона охарактеризувала ситуацію на фронті.

📢 «(Американцям — ред.) було дано характеристику того, що відбувається нині на лінії зіткнення, де російські війська “просуваються досить успішно”. Це є фактором, який має спонукати “режим у Києві” піти шляхом переговорного врегулювання конфлікту», — заявив ушаков.

За його словами, телефонна розмова була «діловою, відвертою і конструктивною». Бесіда тривала близько години.

У кремлі зазначили, що це перша розмова путіна і Трампа з кінця 2025 року.

Раніше Дональд Трамп висловив роздратування щодо шостого президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той, на його думку, нібито гальмує процес укладення мирної угоди з росією.

👉 Водночас відомо, що тристоронні переговори делегацій України, США та росії, які планували провести цього тижня, було відкладено за пропозицією американської сторони.