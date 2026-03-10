ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

путін і Трамп обговорили Іран та війну росії проти України

Денис Молотов
путін і Трамп обговорили Іран та війну росії проти України
Ілюстративне фото з відкритих джерел: російський диктатор путін та 47-й президент США Дональд Трамп.

Диктатор на росії володимир путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Під час бесіди сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, а також переговорний процес щодо врегулювання війни росії проти України.

За словами ушакова, путін виклав «низку міркувань» щодо швидкого політико-дипломатичного врегулювання конфлікту навколо Ірану.

У кремлі також заявили, що російський лідер позитивно оцінив посередницькі зусилля США та особисто Дональда Трампа щодо можливого врегулювання війни рф проти України.

Крім того, під час розмови російська сторона охарактеризувала ситуацію на фронті.

📢 «(Американцям — ред.) було дано характеристику того, що відбувається нині на лінії зіткнення, де російські війська “просуваються досить успішно”. Це є фактором, який має спонукати “режим у Києві” піти шляхом переговорного врегулювання конфлікту», — заявив ушаков.

За його словами, телефонна розмова була «діловою, відвертою і конструктивною». Бесіда тривала близько години.

У кремлі зазначили, що це перша розмова путіна і Трампа з кінця 2025 року.

Раніше Дональд Трамп висловив роздратування щодо шостого президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той, на його думку, нібито гальмує процес укладення мирної угоди з росією.

👉 Водночас відомо, що тристоронні переговори делегацій України, США та росії, які планували провести цього тижня, було відкладено за пропозицією американської сторони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Війна на Близькому Сході може призвести до дефіциту ракет PAC-3 для України

ВАЖЛИВО

Виробництво СПГ в Катарі буде зупинено — ЗМІ

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 106 бойових зіткнень, ворог застосував понад 6 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

МВФ закликає бути готовими до «немислимого»

ЕКОНОМІКА

Медична галузь Луганщини: підсумки та плани роботи

ЛУГАНЩИНА

Федоров хоче прибрати “зоопарк рішень” у закупівлі дронів: потреба формуватиметься “автоматично” на основі бойових даних

ПОДІЇ

В російського лаврова випаровується дух Анкориджа

ВАЖЛИВО

рф вдарила по будинку в Харкові новітньою ракетою: зросла кількість загиблих

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 42 боєзіткнення, найбільше атак на Покровському та Костянтинівському напрямках Генштаб

ВІЙНА

Пентагон назвав головні завдання операції проти Ірану

ПОЛІТИКА

Дефіцит продовольства в Ірані: хлібопекарні зупиняють роботу на тлі війни

ПОДІЇ

ОАЕ вперше завдали удару по території Ірану — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Парламент Молдови підтримав вихід із ключових угод СНД

ПОЛІТИКА

На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип