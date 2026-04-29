Атака на Одещину: зруйновано лікарню, є поранені

Денис Молотов
Фото: наслідки російських атак на Одещину / ДСНС Одеської області / 29.04.2026

У ніч на середу російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних безпілотників. У південній частині області зафіксовано значні руйнування, постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

📢 «Внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення. Значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, рентген та інші. На щастя, постраждалих немає. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Наразі пацієнти переведені в інше відділення», – написав він.

За його словами, під час удару персонал і пацієнти лікарні перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв серед медиків та хворих.

📌 Наслідки для цивільної інфраструктури

Окрім медичного закладу, пошкоджень зазнали житлові будинки. Відомо про двох постраждалих:

  • 47-річний чоловік
  • 56-річна жінка

Жінку госпіталізували з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий. Повідомляється й про пожежу на території Дунайського біосферного заповідника. На місцях працюють екстрені служби, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Також про наслідки чергової ворожої атаки повідомили й рятувальники ДСНС:

📢 «Цієї ночі росія знову атакувала Одещину. Внаслідок атаки виникли численні осередки пожеж. Рятувальники оперативно ліквідували займання у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі, водночас зазнав пошкоджень вантажний автомобіль. У результаті пожеж у житловому секторі постраждали 2 людини. Також відбулося руйнування приймального відділення лікарні з подальшим загоранням — пацієнтів і персонал евакуйовано до іншого медичного закладу. У багатоповерховому житловому будинку пошкоджено фасад і скління, без подальшого займання. Крім того, через падіння уламків на території Дунайського біосферного заповідника виникли осередки загоряння очерету», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися 49 вогнеборців та 9 одиниць техніки, від Національної гвардії України – 1 одиниця техніки та 4 осіб особового складу.

Нагадаємо

У ніч на 29 квітня російські війська випустили по Україні 171 ударний безпілотник. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі.

Також цієї ж ночі під ударом опинилася Сумська область. Внаслідок атаки виникли пожежі, загинула 65-річна жінка через отруєння чадним газом, ще двоє людей звернулися по медичну допомогу.

В Україні зранку в середу зафіксовано відключення світла у шести регіонах унаслідок нових атак російських військ.

