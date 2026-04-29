Трамп знову може оголосити про «перемогу» над Іраном

У Сполучених Штатах триває аналіз можливого розвитку подій, за якого президент Дональд Трамп може оголосити про «перемогу» над Іраном і завершення війни. До оцінки залучені розвідувальні структури та представники Білого дому, повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, відповідний аналіз здійснюється за запитом високопосадовців адміністрації. Його мета — спрогнозувати реакцію Ірану на потенційну політичну заяву Вашингтона.

Частина представників адміністрації вказує на внутрішньополітичні наслідки конфлікту. Зокрема, війна вже вплинула на зростання цін на нафту і бензин, що може позначитися на результатах Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу.

📌 Можливі сценарії розвитку

Остаточного рішення щодо подальшої стратегії США стосовно Ірану наразі не ухвалено. За словами співрозмовників, не виключається і подальша ескалація.

Йдеться, зокрема, про можливі нові авіаудари по військових та політичних об’єктах Ірану. Водночас сценарій масштабного наземного вторгнення розглядається як менш імовірний.

При цьому політичний тиск на адміністрацію Трампа з вимогою припинити війну залишається, за оцінками джерел, значним.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп критично оцінив останню пропозицію Ірану. Вона передбачає відкриття Ормузької протоки та відтермінування обговорення ядерної програми Тегерана.