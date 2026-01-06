Спроба США захопити Гренландію зруйнує НАТО – Данія

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки, сформованої після Другої світової війни. Про це повідомляє Bloomberg.

📢 «Я вважаю, що слід серйозно ставитися до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію. Але я також чітко поясню: якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все обвалиться, включаючи НАТО, а отже, і безпеку, яка була встановлена з кінця Другої світової війни», — наголосила Фредеріксен.

☝️ За її словами, Данія вкрай стурбована заявами чинної адміністрації США щодо можливого контролю над Гренландією, яка є автономною територією у складі Королівства Данія та водночас частиною Північноатлантичного альянсу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати «повинні контролювати Гренландію». 5 січня, спілкуючись із журналістами на борту президентського літака, він зазначив:

📢 «Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці… Давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів».

Нагадаємо, 4 січня Кеті Міллер — дружина радника президента США з питань внутрішньої безпеки Стівена Міллера — опублікувала мапу, на якій острів Гренландія був зображений у кольорах прапора США. До зображення вона додала короткий підпис: «Невдовзі».

Після цього Дональд Трамп, коментуючи американську операцію у Венесуелі, підтвердив, що Гренландія може стати наступним обʼєктом інтервенційних дій США.

📢 «Нам дійсно потрібна Гренландія, безперечно, вона нам потрібна для оборони», — заявив він.

👉 Також раніше Держдеп США оголосив Західну півкулю винятковою зоною інтересів США, підтвердивши стратегічні пріоритети Америки у цьому регіоні.