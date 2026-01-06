Вашингтон підтвердив виняткові інтереси США у Західній півкулі

Державний департамент Сполучених Штатів оголосив Західну півкулю винятковою зоною інтересів США, підтвердивши стратегічні пріоритети Америки у цьому регіоні. Про це йдеться у дописі Держдепу США в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Заява пролунала на тлі різкого загострення ситуації у Латинській Америці після затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та супроводжувалася жорсткими сигналами Вашингтона на адресу низки держав регіону. Зокрема, у фокусі уваги опинилися Куба, Колумбія, Мексика. А також Іран, який США розглядають як зовнішнього гравця з впливом у Західній півкулі.

Напередодні, 4 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть бачити навколо себе «життєздатні й успішні країни», з яких можна «вільно видобувати нафту».

📢 За словами Трампа, американське домінування в Західній півкулі «більше ніколи не буде поставлене під сумнів».

☝️ Президент США також раніше заявляв, що Венесуела, на його думку, перебуває на межі краху. Саме тому Сполучені Штати мають керувати цією країною, користуючись її природними ресурсами.

Окрім цього, Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною. За словами глави Білого дому, після Венесуели саме Колумбія може стати наступною країною, на яку Вашингтон націлить свою зброю в межах боротьби з наркотрафіком.