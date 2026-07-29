У Києві затримали двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві

У Києві правоохоронці затримали двох військовослужбовців, яких підозрюють у смертельному побитті 45-річного місцевого жителя. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався вночі на Набережному шосе та завершився загибеллю потерпілого. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За інформацією поліції, тіло чоловіка на узбіччі дороги неподалік пішохідного мосту виявив водій сміттєвоза. Він повідомив про знахідку на спецлінію 102.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Подільського управління поліції та Головного управління Національної поліції у Києві, а також оперативники і кінологи. Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 45-річний киянин.

За версією слідства, конфлікт переріс у побиття

За даними слідства, напередодні між потерпілим і двома нетверезими чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку.

Слідчі стверджують, що фігуранти завдали чоловікові численних ударів руками та ногами. Після того як він упав на землю, побиття, за версією правоохоронців, продовжилося. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Підозрюваних затримали та взяли під варту

Поліцейські встановили осіб, яких слідство вважає причетними до злочину. Ними, за даними правоохоронців, виявилися двоє місцевих жителів віком 27 та 33 роки, які є військовослужбовцями.

Того ж дня оперативники розшукали підозрюваних, після чого слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД їх затримали.

Обом повідомили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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👉 Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти 425-го окремого штурмового полку «Скеля». За версією слідства, вони причетні до побиття та незаконного утримання двох побратимів у Кіровоградській області.