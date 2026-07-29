ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

У Києві затримали двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві затримали двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві 01
Фото: Поліція Київської області / 29.07.2026

У Києві правоохоронці затримали двох військовослужбовців, яких підозрюють у смертельному побитті 45-річного місцевого жителя. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався вночі на Набережному шосе та завершився загибеллю потерпілого. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

За інформацією поліції, тіло чоловіка на узбіччі дороги неподалік пішохідного мосту виявив водій сміттєвоза. Він повідомив про знахідку на спецлінію 102.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Подільського управління поліції та Головного управління Національної поліції у Києві, а також оперативники і кінологи. Правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 45-річний киянин.

За версією слідства, конфлікт переріс у побиття

За даними слідства, напередодні між потерпілим і двома нетверезими чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла у бійку.

Слідчі стверджують, що фігуранти завдали чоловікові численних ударів руками та ногами. Після того як він упав на землю, побиття, за версією правоохоронців, продовжилося. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Підозрюваних затримали та взяли під варту

Поліцейські встановили осіб, яких слідство вважає причетними до злочину. Ними, за даними правоохоронців, виявилися двоє місцевих жителів віком 27 та 33 роки, які є військовослужбовцями.

Того ж дня оперативники розшукали підозрюваних, після чого слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД їх затримали.

Обом повідомили про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

👉 Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям медичної роти 425-го окремого штурмового полку «Скеля». За версією слідства, вони причетні до побиття та незаконного утримання двох побратимів у Кіровоградській області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Повітряних Силах ЗСУ звернулись до українців

ВАЖЛИВО

Міноборони кодифікувало унікальний повнопривідний мотоцикл МУЛ.Е

ПОДІЇ

Для ВПО Луганщини спростять отримання фінансової допомоги та розширять програми працевлаштування

ЛУГАНЩИНА

Сучасні методи лікування діабету 2 типу: огляд препаратів та рекомендації щодо купівлі онлайн

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Удари по російських цілях тільки шкодять Україні — колишній радник Міністра оборони США

СТОПФЕЙК

Родинам Сіверськодонецької громади компенсують реабілітацію та оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Ворог понад 70 разів атакував Сили оборони, активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На фронті сталось 227 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

У ЗСУ розширюють пряме фінансування бойових підрозділів

ПОДІЇ

Рубіжанська громада виділяє до 150 тисяч гривень на підтримку ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Зеленський і Трамп обговорили ППО та переговори про мир

ВАЖЛИВО

На фронті за добу сталось 272 бойові зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Україна вже за кілька місяців може отримати лазерну зброю проти дронів – у ЗСУ розкрили деталі

ПОДІЇ

Новий прем’єр ініціював кадрово-бюджетний аудит Кабміну

ВАЖЛИВО

рф атакувала дронами дві АЗС на Сумщині, а вранці КАБами інфраструктуру

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип