Субота, 24 Січня, 2026
Масована нічна атака рф: ППО знищила більшість ракет і дронів

Денис Молотов
Масована нічна атака рф: ППО знищила більшість ракет і дронів
Ілюстративне фото з відкритих джерел: ШІ.

У ніч на суботу російські агресори здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 21 ракету та 375 безпілотників різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили переважну більшість ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ 24 січня.

За даними військових, загалом радіотехнічними військами було зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував:

  • 2 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (район пуску — ТОТ АР Крим);
  • 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської області рф);
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300 (райони пусків — Брянська область рф та ТОТ АР Крим);
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської області рф);
  • 375 ударних БпЛА типів «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотники інших типів з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ (рф), ТОТ Донецьк. Близько 250 з них — «шахеди».
Масована нічна атака рф: ППО знищила більшість ракет і дронів 01
Повітряні Сили ЗСУ

У Повітряних силах зазначили, що основним напрямком удару була Київщина, а особливістю цієї атаки стало залучення літаків стратегічної авіації з ракетами Х-22/Х-32 для ударів по столиці України.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними станом на 09:00, силами ППО збито або подавлено 372 повітряні цілі — 15 ракет і 357 безпілотників, зокрема:

  • 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 357 ударних БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання двох ракет та 18 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків ще у 12 місцях. Інформація щодо чотирьох ракет наразі уточнюється.

Масована нічна атака рф: ППО знищила більшість ракет і дронів 02
Фото: інфографіка масованої російської атаки по Україні в ніч на 24.01.2026 з відкритих джерел.

Військові попередили, що атака продовжується — у повітряному просторі залишались кілька ворожих дронів, тож громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо

📌 Внаслідок російської атаки у Києві одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. У столиці також виникли перебої з електропостачанням, опаленням і водопостачанням, було змінено рух поїздів на «червоній» та «зеленій» лініях метро.

📌 Також масованої атаки зазнав Харків — там 19 постраждалих, зафіксовані руйнування та пожежі.

📌 Російські воєнні злочинці здійснили чергову атаку на Дніпро, влучивши у житловий будинок.

