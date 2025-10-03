Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

Завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів скасовано виступ російської оперної співачки анни нетребко у Клуж-Напоці. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

📢 «Скасувавши виступ нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу росії через так звані “культурно-мистецькі заходи”», – йдеться в повідомленні.

Концерт анни нетребко разом із Трансільванським філармонічним оркестром мав відбутися 6 жовтня. Окрім виступу, для російської співачки планувалося присвоєння звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що анна нетребко перебуває під українськими санкціями.

📢 «За публічну підтримку політики росії Україна застосувала проти неї санкції», – зазначили у відомстві.

Посольство України в Румунії активно працювало для запобігання цьому заходу. Українські дипломати проводили комунікацію з ректором Національної музичної академії, румунськими державними установами, а також залучали представників громадянського суспільства. Завдяки цьому вдалося не допустити концерту.

👇 У МЗС України також підкреслили:

📢 «Допоки рф продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора».

Відомо, що анна нетребко, яка свого часу була довіреною особою владіміра путіна на президентських виборах на росії, нині мешкає в Австрії та має австрійське громадянство. Вона неодноразово демонструвала підтримку агресивної політики москви. Ще у 2014 році нетребко відвідала Донецьк і висловила підтримку так званій “днр”.

Скасування її виступу у Румунії стало черговим прикладом міжнародної солідарності з Україною та продовженням політики культурної ізоляції представників країни-агресора.

