Швеція перерахувала майже €64 млн до Фонду підтримки енергетики України

Шведське агентство з міжнародного розвитку SIDA додатково спрямувало 63,82 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це у п’ятницю, 26 грудня, повідомило Міністерство енергетики України.

Після цього внеску загальний обсяг фінансової допомоги від SIDA у межах Фонду зріс до 203,08 млн євро. З цієї суми 44,68 млн євро було спрямовано на окремий спеціальний рахунок, призначений для забезпечення ядерної безпеки.

📌 Швеція – один із ключових донорів

Наразі Швеція посідає друге місце серед найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, поступаючись лише Німеччині.

За кошти, надані SIDA, вже закуплено обладнання для реалізації проєкту з розвитку розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів країни. Крім того, фінансування дозволило придбати критично важливе обладнання для НЕК «Укренерго». А також для операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.

📊 Загальний обсяг допомоги Фонду

Станом на 25 грудня загальна сума грантових надходжень до Фонду підтримки енергетики України перевищила 1,521 млрд євро. Лише протягом грудня Фонд отримав 258 млн євро нових внесків.

У Міненерго наголошують, що кошти Фонду спрямовуються на закупівлю обладнання, запасних частин та матеріалів, необхідних для відновлення та стабілізації роботи української енергосистеми після російських атак.

Раніше міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявляв, що Стокгольм закликає до посилення підтримки України, зокрема за рахунок репараційного кредиту із заморожених російських активів, а також виступає за подальше розширення санкцій проти росії.

👉 Також Швеція ухвалила політичне рішення поступово відмовитися від програм розвитку одразу для п’яти держав, аби спрямувати вивільнені ресурси на військову допомогу Україні.