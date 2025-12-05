П’ятниця, 5 Грудня, 2025
ПОЛІТИКА

Швеція урізає підтримку п’яти країн заради збільшення військової допомоги Україні

Денис Молотов
Швеція ухвалила політичне рішення поступово відмовитися від програм розвитку одразу для п’яти держав, аби спрямувати вивільнені ресурси на військову допомогу Україні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У шведському уряді зазначили, що фінансування Києва суттєво зросте. Вже у 2026 році його планують збільшити більш ніж на мільярд доларів.

За словами міністра міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджаміна Дуси, під згортання підпадають програми підтримки Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії.

📢 «Україна є найважливішим пріоритетом Швеції у зовнішній політиці та політиці допомоги, тому уряд збирається збільшити підтримку України щонайменше до 10 млрд шведських крон у 2026 році», — підкреслив урядовець.

Раніше Стокгольм уже оголосив про пакет зимової підтримки для України на суму 1,1 млрд шведських крон (100,3 млн євро). Також у шведському політичному середовищі звучали заклики розглянути можливість так званої «репараційної позики» для Києва. Вона мала б базуватися на доходах від заморожених російських активів.

👉 Також нагадаємо, що Європейські країни повинні бути готовими до можливої війни з росією — як морально, так і технічно. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

