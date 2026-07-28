ОСБ як основа під ламінат, паркет і лінолеум

Рівна, міцна та «спокійна» підлога — мрія будь-якого власника квартири чи будинку. Але красиве підлогове покриття повністю розкриває свої властивості лише тоді, коли під ним підготовлена правильна основа. Один із найпрактичніших і найдоступніших варіантів для вирівнювання підлоги — плита ОСБ (OSB, орієнтовано-стружкова плита). У цій статті розглянемо, чому ОСБ так часто обирають під ламінат, паркет і лінолеум, який клас і товщину плити варто підібрати та на що звернути увагу під час монтажу.

Що таке ОСБ і чому вона підходить для підлоги

ОСБ — це плитний матеріал, виготовлений із тонкої деревної стружки, укладеної шарами у взаємно перпендикулярному напрямку та склеєної під тиском смолами. Завдяки такій структурі плита отримує рівномірну міцність у всіх напрямках, не «грає» при перепадах вологості так сильно, як звичайна фанера низького сорту, і коштує помітно дешевше за масив деревини або якісну фанеру.

Для будівельного ринку Харкова ОСБ давно стала одним із базових матеріалів для ремонту — її використовують для чорнових підлог, стяжок, каркасного будівництва і, звичайно, як вирівнювальний шар під фінішні підлогові покриття.

Основні види ОСБ за класом вологостійкості

ОСБ-1 — для сухих приміщень, мінімальне навантаження, для підлоги майже не застосовується.

ОСБ-2 — для сухих житлових приміщень без підвищеної вологості.

ОСБ-3 — найпопулярніший варіант, вологостійка плита для приміщень із помірною вологістю (кухні, коридори, санвузли за умови додаткової гідроізоляції).

ОСБ-4 — посилений варіант із підвищеною міцністю та вологостійкістю, застосовується за високих навантажень.

Для житлових кімнат під ламінат, паркет або лінолеум найчастіше рекомендують ОСБ-3 — вона забезпечує запас міцності й не боїться випадкового потрапляння вологи під час прибирання або протікання.

Навіщо укладати ОСБ перед монтажем фінішного покриття

Вирівнювання основи. Старі дерев’яні підлоги, лаги або бетонна стяжка з невеликими перепадами висоти отримують рівну жорстку поверхню.

Додаткова жорсткість конструкції. Плита рівномірно розподіляє навантаження по площі, зменшуючи точковий тиск на лаги та дошки підлоги.

Утеплення підлоги. ОСБ має низьку теплопровідність, що особливо цінно на перших поверхах і в приватних будинках.

Зниження рівня шуму. Плита працює як додатковий звукоізоляційний шар, зменшуючи гулкість кроків.

Економія на підготовці. Укласти листи ОСБ швидше й дешевше, ніж виконувати класичну цементно-піщану стяжку з подальшим очікуванням її висихання.

Сумісність із різними видами покриттів. Рівна основа однаково добре підходить під ламінат, інженерну дошку, лінолеум або килимове покриття.

Яку товщину ОСБ обрати під різні покриття

Товщину плити підбирають залежно від кроку лаг (якщо підлога настилається по лагах) і типу фінішного покриття. Нижче наведено орієнтовну таблицю для житлових приміщень.

Фінішне покриття Рекомендована товщина ОСБ Крок лаг (за потреби) Особливості Лінолеум 8–10 мм до 300–400 мм Важлива максимально гладка поверхня, стики шліфуються Ламінат 10–12 мм до 400 мм Плита виконує роль жорсткої основи під демпферний шар Паркетна дошка / інженерна дошка 12–15 мм до 400–500 мм Чим вище навантаження та інтенсивність експлуатації, тим товстіша плита Масивна дошка / штучний паркет 15–18 мм до 300–400 мм Максимальна жорсткість основи, мінімум прогинів

Якщо ОСБ укладається безпосередньо на бетонну основу (без лаг), для житлових приміщень зазвичай достатньо товщини 10–12 мм, укладеної у два шари зі зміщенням швів — це забезпечує додаткову міцність і виключає утворення «містків» у місцях стиків.

Покрокові рекомендації щодо укладання ОСБ під підлогу

Підготуйте основу. Бетонна стяжка повинна бути сухою (вологість не вище 4–5 %), дерев’яна підлога — без прогинів, скрипу та гнилих ділянок. Дайте плитам акліматизуватися. ОСБ-плита повинна пролежати в приміщенні, де буде монтуватися, щонайменше 48 годин — це зменшить ризик деформації після укладання. Залиште технологічний зазор. Між плитами та біля стін залишають компенсаційний зазор 8–10 мм на випадок температурного розширення. Укладайте зі зміщенням швів. Листи монтують у розбіг, як цегляну кладку, щоб уникнути збігу стиків по одній лінії. Правильно закріплюйте. До лаг плити кріплять саморізами з кроком 15–20 см по периметру та 30 см у центральній частині; до бетону — дюбель-цвяхами або на клей, залежно від типу основи. Відшліфуйте стики. Перед укладанням лінолеуму або тонких покриттів стики й перепади бажано відшліфувати для досягнення ідеальної гладкості. Перевірте вологозахист. Якщо приміщення має підвищену вологість (кухня, передпокій), під ОСБ укладають пароізоляційну плівку.

Поширені помилки під час монтажу ОСБ під підлогові покриття

Укладання плит впритул без зазорів — з часом це призводить до здуття підлоги.

Використання ОСБ-1 або ОСБ-2 у вологих приміщеннях замість вологостійкої ОСБ-3.

Кріплення без зміщення швів — знижує жорсткість конструкції та спричиняє появу тріщин у фінішному покритті.

Ігнорування акліматизації плит перед монтажем.

Економія на товщині при великому кроці лаг — призводить до прогинів і скрипу підлоги.

Чому ОСБ — оптимальний вибір для ремонту в Харкові

Плита ОСБ поєднує доступну ціну, простоту монтажу власними руками та універсальність застосування — вона однаково добре підходить і для квартир у багатоповерхових будинках, і для приватних будинків, і для комерційних приміщень. За правильного підбору класу вологостійкості та товщини під конкретне підлогове покриття ОСБ забезпечує рівну, теплу й довговічну основу, на якій ламінат, паркет або лінолеум служитимуть максимально довго без скрипу, прогинів і тріщин.

Під час вибору плит варто звертати увагу на сертифікати якості, клас емісії формальдегіду (краще E1) та репутацію виробника — це безпосередньо впливає на екологічність і довговічність матеріалу в житловому приміщенні.