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Луганці долучилися до Всеукраїнського тижня тестування на вірусні гепатити B і C

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганці долучилися до Всеукраїнського тижня тестування на вірусні гепатити B і C
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

З 27 липня до 2 серпня в Україні триває тиждень тестування на вірусні гепатити B і C, приурочений до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом, який щороку відзначають 28 липня. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Цьогоріч інформаційна кампанія проходить під гаслом «Тест руйнує страх» і покликана заохотити якомога більше людей перевірити своє здоров’я та пройти безоплатне тестування.

До всеукраїнської ініціативи традиційно долучилися й заклади охорони здоров’я Луганської області, які продовжують працювати для мешканців регіону в умовах релокації.

Акція для переселенців у Черкасах

Зокрема, фахівці КНП ЛОР «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб» провели у Черкасах просвітницьку акцію для внутрішньо переміщених осіб із Луганщини на базі гуманітарного штабу Попаснянської громади.

Учасники заходу дізналися про симптоми, шляхи передачі, методи профілактики вірусних гепатитів, а також про можливість отримати безоплатне лікування. Крім того, усі охочі змогли пройти експрес-тестування за допомогою швидких тестів. Своє здоров’я перевірила 81 людина.

Чому важлива своєчасна діагностика

Медики наголошують, що вірусні гепатити B і C часто тривалий час перебігають безсимптомно. Однак, без своєчасного виявлення та лікування можуть призвести до розвитку цирозу або раку печінки.

Водночас сучасна медицина дозволяє ефективно боротися із захворюванням: гепатит C виліковується у 90-95 % випадків, а гепатит B успішно контролюється за допомогою терапії.

Експрес-тестування є швидким, безоплатним і займає лише 15–20 хвилин. Своєчасне обстеження дозволяє вчасно розпочати лікування та запобігти тяжким наслідкам захворювання. Турбота про власне здоров’я — це відповідальність перед собою та своїми близькими. Знати свій статус — безпечно, а тестування справді допомагає подолати страх.

👉 Також нагадаємо, що Луганська область отримала 12 пікапів від Управління міжнародного співробітництва Федерального агентства технічної допомоги Німеччини. Автомобілі використовуватимуть для забезпечення роботи релокованих медичних закладів, соціальних установ і гуманітарних хабів, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам.

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