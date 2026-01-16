П’ятниця, 16 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Шмигаль заявив про стабільні запаси пального та рекордний імпорт

Денис Молотов
Шмигаль заявив про стабільні запаси пального та рекордний імпорт
Скриншот з трансляції засідання Верховної Ради України від 16.01.2026

В Україні сформовані запаси пального, яких вистачить більш ніж на 20 днів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

📢 «У грудні ми вийшли на рекордні показники імпорту за останній рік. Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тисяч тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю», — зазначив посадовець.

За словами Шмигаля, попри постійні атаки з боку росії, Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути безперервного постачання. Ситуація з імпортом і розподілом ресурсів перебуває на постійному контролі уряду.

📢 «Україна повністю забезпечена пальним. 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні. Більш детально про обсяги та розподіл не можу говорити з трибуни, оскільки ця інформація є сенситивною і чутливою», — наголосив міністр.

Він також зауважив, що російська сторона усвідомлює значення паливної інфраструктури та намагається цілеспрямовано знищувати склади з пальним.

📌 Окремо Шмигаль зупинився на питанні цін. За його словами, ціни на пальне залишаються ринковими і залежать від коливань світових цін на нафту та нафтопродукти, а також від ситуації на європейських ринках.

📢 «Україна навіть у час війни залишається ринковою економікою, і це принципово важливо», — підкреслив він.

Міністр припустив, що вартість пального може як зростати, так і знижуватися залежно від зміни ринкової кон’юнктури, однак запевнив, що дизельного пального достатньо як для цивільних, так і для військових потреб.

Нагадаємо, 15 січня шостий президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо проблем в енергетиці, під час якої розкритикував владу Києва за «втрачений час» та анонсував рішення для спрощення і нарощування імпорту електроенергії.

Раніше шостий глава держави оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетиці та створення координаційного штабу в Києві. У четвер цей штаб розпочав роботу, а очолив його Денис Шмигаль.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Нафта і геополітика: чому США пішли у Венесуелу, ризикуючи миром в Україні

ПОЛІТИКА

Юлії Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ

ВАЖЛИВО

Масові протести в Ірані: медіа заявляють про 12 тисяч вбитих

ПОДІЇ

росія прагне зробити Київ непридатним для життя, атакуючи енергетику України – NYT

ПОДІЇ

Держдеп закликав американців терміново покинути Іран

ВАЖЛИВО

На росії відібрали чотири заводи данської будівельної компанії Rockwool

ПОДІЇ

У родини ексочільника Харківського ТЦК конфіскували майно на понад 4 млн грн

КРИМІНАЛ

Норвегія оголосила про пакет підтримки України на $400 млн

ВАЖЛИВО

Обстріл України: Київ зазнав найбільших руйнувань, є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

Рада ЄС ухвалила нове зниження ліміту ціни на російську нафту

ВАЖЛИВО

США призупиняють видачу віз росіянам та громадянам 75 країн

ПОЛІТИКА

Аварійні відключення світла запровадили у Києві та шести областях

ВАЖЛИВО

Оборонний комітет не рекомендував Раді звільняти Василя Малюка

ВАЖЛИВО

Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації

ВЛАДА

На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ