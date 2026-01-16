Шмигаль заявив про стабільні запаси пального та рекордний імпорт

В Україні сформовані запаси пального, яких вистачить більш ніж на 20 днів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 16 січня.

📢 «У грудні ми вийшли на рекордні показники імпорту за останній рік. Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тисяч тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю», — зазначив посадовець.

За словами Шмигаля, попри постійні атаки з боку росії, Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути безперервного постачання. Ситуація з імпортом і розподілом ресурсів перебуває на постійному контролі уряду.

📢 «Україна повністю забезпечена пальним. 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні. Більш детально про обсяги та розподіл не можу говорити з трибуни, оскільки ця інформація є сенситивною і чутливою», — наголосив міністр.

Він також зауважив, що російська сторона усвідомлює значення паливної інфраструктури та намагається цілеспрямовано знищувати склади з пальним.

📌 Окремо Шмигаль зупинився на питанні цін. За його словами, ціни на пальне залишаються ринковими і залежать від коливань світових цін на нафту та нафтопродукти, а також від ситуації на європейських ринках.

📢 «Україна навіть у час війни залишається ринковою економікою, і це принципово важливо», — підкреслив він.

Міністр припустив, що вартість пального може як зростати, так і знижуватися залежно від зміни ринкової кон’юнктури, однак запевнив, що дизельного пального достатньо як для цивільних, так і для військових потреб.

Нагадаємо, 15 січня шостий президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо проблем в енергетиці, під час якої розкритикував владу Києва за «втрачений час» та анонсував рішення для спрощення і нарощування імпорту електроенергії.

Раніше шостий глава держави оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетиці та створення координаційного штабу в Києві. У четвер цей штаб розпочав роботу, а очолив його Денис Шмигаль.