Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський збирав нараду

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів селекторну нараду, присвячену надзвичайній ситуації в енергетиці. Про це він повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, у нараді взяли участь члени уряду, представники обласної та місцевої влади Києва і Київської області, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини.

Зеленський підкреслив, що кількість проблем є надзвичайно великою, а всі рішення мають ухвалюватися максимально оперативно. Особливу увагу під час селектора було приділено ситуації в столиці.

📢 «Особливо складна ситуація в Києві — час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні», — написав Зеленський.

Він додав, що очікує від місцевої влади повної співпраці та ефективної взаємодії з урядом.

Також Зеленський повідомив, що вже 15 січня мають бути ухвалені рішення щодо послаблення комендантської години.

📢 «Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості», — пояснив він.

За словами шостого глави держави, Міністерство внутрішніх справ забезпечить перевірку та розширення мережі пунктів підтримки й обігріву в містах.

📢 «Щодо Києва — окрема робота. Наразі столичні пункти підтримки потребують посилення», — наголосив Зеленський.

Він також доручив Кабінету Міністрів протягом 15 січня ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як для державних компаній, так і для приватного сектору.

📢 «Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання», — заявив Зеленський.

Окремо під час селектора було розглянуто ситуацію в регіонах.

📢 «Взяли в роботу запити від Дніпровщини — Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині — стараємося допомогти», — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що вже ввечері 15 січня очікує доповідей щодо виконання всіх визначених завдань.

Крім того, шостий глава держави анонсував окрему нараду з міністром оборони та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо посилення захисту енергетичних об’єктів і додаткових запитів до міжнародних партнерів у сфері ППО.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці та створення штабу у Києві для координації дій. 15 січня цей штаб розпочав роботу.

Раніше повідомлялося, що після російської атаки 9 січня у столиці без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.