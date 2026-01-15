Четвер, 15 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський збирав нараду

Денис Молотов
Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський збирав нараду
Фото: Зеленський Володимир Олександрович / Telegram.

Шостий президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 січня, провів селекторну нараду, присвячену надзвичайній ситуації в енергетиці. Про це він повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, у нараді взяли участь члени уряду, представники обласної та місцевої влади Києва і Київської області, Харкова, Дніпропетровщини, Сумщини та Чернігівщини.

Зеленський підкреслив, що кількість проблем є надзвичайно великою, а всі рішення мають ухвалюватися максимально оперативно. Особливу увагу під час селектора було приділено ситуації в столиці.

📢 «Особливо складна ситуація в Києві — час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду буде виправлятися те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано постійно діючий штаб для столиці, його робота куруватиметься на урядовому рівні», — написав Зеленський.

Він додав, що очікує від місцевої влади повної співпраці та ефективної взаємодії з урядом.

Також Зеленський повідомив, що вже 15 січня мають бути ухвалені рішення щодо послаблення комендантської години.

📢 «Потрібні достатні послаблення на час надзвичайно холодної погоди, щоб у людей та бізнесу були всі необхідні можливості», — пояснив він.

За словами шостого глави держави, Міністерство внутрішніх справ забезпечить перевірку та розширення мережі пунктів підтримки й обігріву в містах.

📢 «Щодо Києва — окрема робота. Наразі столичні пункти підтримки потребують посилення», — наголосив Зеленський.

Він також доручив Кабінету Міністрів протягом 15 січня ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як для державних компаній, так і для приватного сектору.

📢 «Очікую також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання», — заявив Зеленський.

Окремо під час селектора було розглянуто ситуацію в регіонах.

📢 «Взяли в роботу запити від Дніпровщини — Дніпро, Кривий Ріг, інші міста та громади регіону. Доручив уряду окремо опрацювати запити та ситуацію на Чернігівщині. Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині — стараємося допомогти», — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що вже ввечері 15 січня очікує доповідей щодо виконання всіх визначених завдань.

Крім того, шостий глава держави анонсував окрему нараду з міністром оборони та командувачем Повітряних сил ЗСУ щодо посилення захисту енергетичних об’єктів і додаткових запитів до міжнародних партнерів у сфері ППО.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці та створення штабу у Києві для координації дій. 15 січня цей штаб розпочав роботу.

Раніше повідомлялося, що після російської атаки 9 січня у столиці без теплопостачання залишаються ще 287 житлових будинків.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксовано 219 боїв, майже половина з них – на Покровському і Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

Удар «орєшніком» по Львівщині: Україна звертається до ООН, НАТО, ЄС та ОБСЄ

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 165 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку

ВІЙНА

Рада призначила Дмитра Наталуху головою Фонду держмайна України

ВАЖЛИВО

Удар по Дніпру 14 січня 2023 року: місто і Україна згадують жертв російського терору

ПОДІЇ

Трамп розповів про можливе захоплення путіна як Мадуро

ПОЛІТИКА

Через атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру: поранені працівники УЗ

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення, 22 атаки відбито на Покровському напрямку

ПОДІЇ

На Одещині російський дрон влучив у винзавод

ВІЙНА

Як обрати надійну юридичну компанію в Україні: кейси, досвід і репутація на прикладі «Правовий лідер»

СУСПІЛЬСТВО

Нафта і геополітика: чому США пішли у Венесуелу, ризикуючи миром в Україні

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Франція розмістить 6000 військових в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Харків під ударом: зруйновано критичний енергетичний об’єкт

ВАЖЛИВО

Рада ЄС ухвалила нове зниження ліміту ціни на російську нафту

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ