Четвер, 15 Січня, 2026
У Києві створили штаб з ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці

Денис Молотов
У Києві створили штаб з ліквідації наслідків ударів рф по енергетиці
Фото: пункт обігріву ДСНС у м. Київ.

У Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об’єктів, уже відбулося його перше засідання. Про це у четвер, 15 січня, повідомив новий перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль у Telegram.

За словами урядовця, засідання штабу проводитимуться на постійній основі, а його робота здійснюватиметься у режимі 24/7.

📢 «Такі засідання будуть регулярними, робота штабу вестиметься 24/7. Наше завдання — оперативно й ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням. Дав завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та Київській області», — написав Шмигаль.

☝️ Під час першого засідання про вжиті заходи доповіли представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, а також органів місцевого самоврядування Києва та Київської області.

Крім того, учасники штабу обговорили першочергові кроки, необхідні для оперативного ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів, формування резервів обладнання та залучення міжнародної допомоги.

📢 «Окрема увага — посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу», — додав міністр.

👉 Нагадаємо, 14 січня шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці та створення координаційного штабу в Києві.

Водночас станом на 15 січня у столиці після російської атаки 9 січня без теплопостачання залишаються 287 житлових будинків.

📌 Також міський голова Києва Віталій Кличко скликав комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з важкою ситуацією, що склалась в столиці України.

