Понеділок, 25 Серпня, 2025
Шмигаль обговорив із Келлогом безпекові гарантії та «мегаугоду» щодо дронів

У Києві відбулася зустріч міністра оборони України Дениса Шмигаля зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Одним із ключових результатів переговорів стала передача американській стороні документів, необхідних для підписання майбутньої українсько-американської угоди щодо виробництва дронів. Про цю подію Шмигаль повідомив у своєму Телеграм-каналі в понеділок, 25 серпня.

За словами міністра, у зустрічі також брали участь начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов. Вони представили американській делегації розгорнутий аналіз ситуації на фронті, а також плани противника, які потребують адекватних оборонних відповідей.

📢 «Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру. Поінформував делегацію про наші оборонні пріоритети. Ключове – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю», – наголосив Шмигаль.

Окремою темою обговорення стали безпекові гарантії для України. Сторони погодилися, що майбутня система має унеможливити повторення агресії росії проти української держави. Шмигаль підкреслив, що робота над цим ведеться у тісній координації з міжнародними партнерами.

📢 «Обговорили також підготовку до підписання Президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи», – повідомив міністр оборони.

Нагадаємо, ще 16 липня шостий президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку так званої «мегаугоди» з президентом США Дональдом Трампом. Вона передбачає масштабне співробітництво у сфері безпілотної техніки. За попередньою інформацією, йдеться про обмін: Україна продає власні сучасні дрони, а США надають Україні доступ до новітніх зразків озброєння.

Медіа раніше відзначали, що безпілотні технології США поступаються російським і китайським аналогам, а американські військові не мають достатнього забезпечення дронами чи засобами протидії їм. Саме тому Вашингтон зацікавлений у використанні українського досвіду, здобутого під час війни.

За планами сторін, масштабне виробництво різних типів безпілотників розпочнеться вже цього року. Очікується, що йдеться про сотні тисяч одиниць, а в наступному році обсяги випуску ще зростатимуть.

☝️ Також нагадаємо, що США надали дозвіл на продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), здатних уражати цілі на відстані від 240 до 450 кілометрів.

