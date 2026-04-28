Атака дронів на Київ: руйнування та травмування людей

У вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська здійснили денну атаку ударними дронами на Київ. Попри роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА типу «Shahed» у двох районах столиці, що спричинило пожежі, пошкодження майна та поранення цивільної людини.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що внаслідок роботи ППО уламки безпілотників впали в історичному центрі міста. Це призвело до низки інцидентів.

Пожежа на даху: Уламки влучили в дах недобудованої споруди, спричинивши займання. На місці працюють екстрені служби.

Травмування пішохода: Через вибухову хвилю від падіння БпЛА сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль наїхав на пішохода. Потерпілого було терміново госпіталізовано медиками.

Через вибухову хвилю від падіння БпЛА сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль наїхав на пішохода. Потерпілого було терміново госпіталізовано медиками. Влучання у ЖК: У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано пряме влучання дрона у багатоповерхівку сучасного житлового комплексу (ЖК Creator City).

📢 «Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий», – написав міський голова

Ситуація в Солом’янському районі

Трохи згодом міська влада повідомила про падіння елементів ворожого дрона у Солом’янському районі. За попередньою інформацією, уламки впали на територію одного з цвинтарів. Масштаби пошкоджень на цій локації наразі уточнюються.

Сьогоднішня денна атака дронів на Київ стала продовженням масованого нічного нальоту.

📊 Зведення Повітряних сил:

Усього вночі росіяни запустили по території України 123 ударні дрони .

. Силам ППО вдалося знищити 95 ворожих цілей.

Окрім столиці, вранці під масований удар потрапив Конотоп на Сумщині. Там зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, лікарню, адміністративні будівлі та виведено з ладу трамвайну мережу.

Жителів столиці та інших регіонів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою, оскільки загроза нових пусків зберігається.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби 27 квітня на фронті сталось 226 бойових зіткнень. Противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб.