Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

Денис Молотов
Денис Молотов
США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

США надали дозвіл на продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), здатних уражати цілі на відстані від 240 до 450 кілометрів. Загальна вартість угоди становить близько 850 мільйонів доларів, причому більшу частину фінансування забезпечують європейські союзники. Про це повідомляє Wall Street Journal у неділю, 24 серпня.

Очікується, що поставка ракет до України відбудеться приблизно через шість тижнів. Водночас їхнє застосування залишатиметься під суворим контролем Пентагону, що гарантує регулювання використання озброєння українською стороною. Офіційне оголошення про постачання поки не зроблено, оскільки угода тривалий час перебувала в стані «паузи» через складні переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором владіміром путіним.

Крім ракет ERAM, Україна також отримає додаткові види військової допомоги. Серед них – сучасні системи протиповітряної оборони та реактивні снаряди GMLRS із дальністю до 145 кілометрів. Це озброєння значно посилить обороноздатність української армії та допоможе захистити територію країни від потенційних атак росії.

США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

☝️ Варто зазначити, що з весни 2025 року Міністерство оборони США обмежує використання Україною далекобійних ракетних систем для нанесення ударів по території росії. Такий механізм погодження забезпечує контроль над застосуванням озброєння та загальною стратегією його використання. Це рішення, начебто, продиктоване прагненням адміністрації США уникнути ескалації конфлікту та зберегти баланс сил у регіоні.

За даними ЗМІ, у США розробили нову схему фінансування для забезпечення України озброєнням. Пропонується створити спеціальний фонд, який акумулюватиме кошти союзників і використовуватиме їх для закупівлі новітніх систем, включно з далекобійними ракетами ERAM та іншими видами оборонного озброєння. Такий підхід дозволить узгоджувати поставки та контролювати процес постачання.

США та європейські партнери активно підтримують Україну у зміцненні її обороноздатності. Постачання ракет ERAM стане значним внеском у підвищення безпеки та здатності українських військових ефективно протистояти агресії росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Cуд Нью-Йорка скасував півмільярдний штраф для Трампа

ПОЛІТИКА

Лисичанська громада виплачуватиме допомогу ВПО при працевлаштуванні

ЛУГАНЩИНА

Президенти України та США розпочали перемовини у Білому домі

ВАЖЛИВО

Генсек НАТО у Києві: зброя, гарантії безпеки та дипломатія

ВАЖЛИВО

Трамп не братиме участі в організації зустрічі Зеленського та путіна — The Guardian

ВАЖЛИВО

ЗСУ стримують натиск рф: окупанти здійснили понад 40 спроб прорватися на Донеччині, але більшість невдало – Генштаб

ВІЙНА

Храми на росії використовують для зйомки гей-порно

ПОДІЇ

У Конотопі ворог атакував інфраструктуру: мер повідомив про наслідки

ВІЙНА

США можуть визнати рф спонсоркою тероризму через викрадення українських дітей – сенатор

ПОЛІТИКА

В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих військових

ВАЖЛИВО

WSJ: Маск заморозив створення власної політичної партії в США

ПОЛІТИКА

Звернення Володимира Зеленського у День Незалежності

ВАЖЛИВО

ЗСУ знову вдарили по станції Унєча нафтопроводу «Дружба» в рф

ВАЖЛИВО

В Україні показали виробництво ракети FP-5 «Фламінго»

ВАЖЛИВО

На Луганщині ліквідовано окупантів, причетних до воєнних злочинів у Бучі

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"