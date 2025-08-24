США погодили продаж 3 350 ракет ERAM для України на $850 млн

США надали дозвіл на продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), здатних уражати цілі на відстані від 240 до 450 кілометрів. Загальна вартість угоди становить близько 850 мільйонів доларів, причому більшу частину фінансування забезпечують європейські союзники. Про це повідомляє Wall Street Journal у неділю, 24 серпня.

Очікується, що поставка ракет до України відбудеться приблизно через шість тижнів. Водночас їхнє застосування залишатиметься під суворим контролем Пентагону, що гарантує регулювання використання озброєння українською стороною. Офіційне оголошення про постачання поки не зроблено, оскільки угода тривалий час перебувала в стані «паузи» через складні переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором владіміром путіним.

Крім ракет ERAM, Україна також отримає додаткові види військової допомоги. Серед них – сучасні системи протиповітряної оборони та реактивні снаряди GMLRS із дальністю до 145 кілометрів. Це озброєння значно посилить обороноздатність української армії та допоможе захистити територію країни від потенційних атак росії.

☝️ Варто зазначити, що з весни 2025 року Міністерство оборони США обмежує використання Україною далекобійних ракетних систем для нанесення ударів по території росії. Такий механізм погодження забезпечує контроль над застосуванням озброєння та загальною стратегією його використання. Це рішення, начебто, продиктоване прагненням адміністрації США уникнути ескалації конфлікту та зберегти баланс сил у регіоні.

За даними ЗМІ, у США розробили нову схему фінансування для забезпечення України озброєнням. Пропонується створити спеціальний фонд, який акумулюватиме кошти союзників і використовуватиме їх для закупівлі новітніх систем, включно з далекобійними ракетами ERAM та іншими видами оборонного озброєння. Такий підхід дозволить узгоджувати поставки та контролювати процес постачання.

США та європейські партнери активно підтримують Україну у зміцненні її обороноздатності. Постачання ракет ERAM стане значним внеском у підвищення безпеки та здатності українських військових ефективно протистояти агресії росії.