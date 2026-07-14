Білий дім підтримує масштабний пакет санкцій Ліндсі Грема проти рф

Ініціатива щодо запровадження безпрецедентних обмежень проти російської економіки отримала нове життя. Після трагічної смерті сенатора Ліндсі Грема 11 липня, адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно підтвердила готовність підтримати розроблений ним законопроєкт. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.

Законодавці наголошують, що цей документ стане частиною політичної спадщини Грема, який протягом кількох років працював над посиленням санкційного тиску на москву.

Продовження роботи над законопроєктом

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем разом із колегою-демократом Річардом Блюменталем анонсували досягнення принципової згоди з Білим домом. Попри передчасну кончину Грема, робота над фіналізацією документа не зупиняється.

Сенатор Річард Блюменталь повідомив про плани найближчим часом обговорити з керівництвом Сенату завершення роботи над текстом законопроєкту. Ключовим завданням наразі є пошук нового республіканського співавтора, який зможе взяти на себе провідну роль у просуванні документа. Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун підкреслив, що цей проєкт був одним із найважливіших досягнень сенатора Грема.

Суть санкційних обмежень

Законопроєкт передбачає створення потужного механізму для подальшого ослаблення російського агресора на тлі війни в Україні. Документ відкриває шлях до запровадження високих мит на імпорт продукції з третіх країн, які продовжують співпрацювати з рф.

Ключові цілі санкційного пакета:

Енергетичний сектор: обмеження імпорту російської нафти та природного газу через треті країни;

обмеження імпорту російської нафти та природного газу через треті країни; Ядерна галузь: запровадження мит на російський уран;

запровадження мит на російський уран; Економічний тиск: створення фінансових бар’єрів для держав, що купують енергоносії у москви.

Нагадаємо, Ліндсі Грем пішов із життя 11 липня у віці 71 року через розрив аорти. Його смерть стала потрясінням для Вашингтона, оскільки сенатор був одним із найпослідовніших прихильників підтримки України. Вшановуючи пам’ять Грема, американські законодавці налаштовані довести справу його життя до логічного фіналу.