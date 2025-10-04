Субота, 4 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Серія вибухів у Чугуївській громаді: знеструмлено тисячі абонентів

Денис Молотов
Денис Молотов
Серія вибухів у Чугуївській громаді: знеструмлено тисячі абонентів

У ніч проти суботи, 4 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги у Чугуївській громаді пролунала серія вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

За даними видання, сталося п’ять вибухів протягом п’яти хвилин. Журналісти наголошують, що це вже друга повітряна атака на цей район за вечір.

📢 «У Чугуївському районі відновили електропостачання після російського обстрілу», — згодом повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше в щоденному зведенні начальник ХОВА інформував про п’ять знеструмлених населених пунктів у регіоні. В Чугуївському районі без світла залишилися близько 2,5 тис. абонентів, у Лозівському — 1,5 тис. споживачів. Ремонтні роботи у Лозівському районі тривають, зазначав Синєгубов.

Попередньо також повідомлялося, що внаслідок атаки російської армії на критичну інфраструктуру у Златополі, що на Харківщині, сталося аварійне відключення електропостачання.

📢 «Златопіль на Харківщині перебуває на запасному живленні після атаки рф ввечері 3 жовтня», — розповів міський голова Микола Бакшеєв. За його словами, світло споживачам у місті повернули протягом пів години після аварійного вимкнення.

«Удари продовжились у нас по критичній інфраструктурі вже і після 12-ї, тобто є серйозні пошкодження. Воно (відновлення — ред.) триватиме щонайменше декілька тижнів. Ну, але місто зі світлом, вода є, газ, електрика, все є», — наголосив Бакшеєв.

Крім Харківщини, на Донеччині удари російських військових по енергетичних об’єктах призвели до знеструмлення в Дружківці, Костянтинівці та частково в Краматорську. Відновлення електропостачання триває.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад

ПОДІЇ

Україна завершила скринінг законодавства для початку переговорів про вступ до ЄС

ВАЖЛИВО

Трамп несподівано приєднався до військового саміту у Квантіко

ПОЛІТИКА

У 2025 році 32 дитини з Міловської громади отримали можливість оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Румунія й Україна розпочнуть спільне виробництво військових дронів

ПОДІЇ

Половина зі 136 боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

У серпні держборг України суттєво збільшився

ЕКОНОМІКА

У Харківській області знеструмлено місто після атаки рф

ВІЙНА

На Покровський та Новопавлівський напрямки припадає до половини боїв – Генштаб

ВІЙНА

Орбан заявив про «переслідування» з боку Зеленського

ПОЛІТИКА

Старобільська громада спрямувала 570 тисяч гривень на підтримку військових і їхніх дітей

ЛУГАНЩИНА

У Києві уламок російської ракети влучив у будівлю посольства Польщі

ВІЙНА

рф передислоковує війська із Сумщини на Донеччину

ВІЙНА

Грузинська влада не визнає перемогу проєвропейської партії в Молдові

ПОЛІТИКА

На росії у Ярославлі палає один із найбільших НПЗ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"