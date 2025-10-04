Серія вибухів у Чугуївській громаді: знеструмлено тисячі абонентів

У ніч проти суботи, 4 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги у Чугуївській громаді пролунала серія вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

За даними видання, сталося п’ять вибухів протягом п’яти хвилин. Журналісти наголошують, що це вже друга повітряна атака на цей район за вечір.

📢 «У Чугуївському районі відновили електропостачання після російського обстрілу», — згодом повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше в щоденному зведенні начальник ХОВА інформував про п’ять знеструмлених населених пунктів у регіоні. В Чугуївському районі без світла залишилися близько 2,5 тис. абонентів, у Лозівському — 1,5 тис. споживачів. Ремонтні роботи у Лозівському районі тривають, зазначав Синєгубов.

Попередньо також повідомлялося, що внаслідок атаки російської армії на критичну інфраструктуру у Златополі, що на Харківщині, сталося аварійне відключення електропостачання.

📢 «Златопіль на Харківщині перебуває на запасному живленні після атаки рф ввечері 3 жовтня», — розповів міський голова Микола Бакшеєв. За його словами, світло споживачам у місті повернули протягом пів години після аварійного вимкнення.

«Удари продовжились у нас по критичній інфраструктурі вже і після 12-ї, тобто є серйозні пошкодження. Воно (відновлення — ред.) триватиме щонайменше декілька тижнів. Ну, але місто зі світлом, вода є, газ, електрика, все є», — наголосив Бакшеєв.

Крім Харківщини, на Донеччині удари російських військових по енергетичних об’єктах призвели до знеструмлення в Дружківці, Костянтинівці та частково в Краматорську. Відновлення електропостачання триває.