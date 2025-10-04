У Харківській області знеструмлено місто після атаки рф

Увечері 3 жовтня у Златополі Харківської області після російської атаки на критичну інфраструктуру зафіксовано аварійне знеструмлення. Про це у Telegram повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

За його словами, удари російських військ призвели до перебоїв в електропостачанні. Наразі очікується уточнена інформація про наслідки атаки.

📢 «Закликаю всіх мешканців зберігати спокій, дбати про власну безпеку та утриматися від поширення будь-яких деталей про місця ураження у соцмережах», – наголосив Бакшеєв.

Також міський голова звернувся з проханням не поширювати інформацію про місце та кількість влучань в соцмережах.

📢 «Не давайте можливості російським терористам використати вашу інформацію у своїх цілях».

☝️ Раніше повідомлялося, що удари по енергетичних об’єктах Донеччини спричинили знеструмлення у Дружківці, Костянтинівці та частині Краматорська.

👉 Також нагадаємо, Зеленський повідомив, що особливо складна ситуація після цих атак спостерігається на Чернігівщині. Йдеться про Славутич, Ніжин і сам Чернігів, а також про сусідню Сумщину, де ворог застосовував дрони.