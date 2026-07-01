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Зеленський попередив про загрозу масованого удару: путін уже певний час готував атаку

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський попередив про загрозу масованого удару: путін уже певний час готував атаку
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українська військова розвідка зафіксувала чіткі ознаки підготовки держави-агресора до нового масштабного повітряного нападу на цивільну та критичну інфраструктуру України. Про це офіційно заявив шостий президент України В.О. Зеленський під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Глава держави наголосив, що терміново повертається в країну одразу після завершення цього міжнародного заходу.

Глава держави звернувся до всіх громадян із закликом до максимальної пильності та відповідального ставлення до власної безпеки у найближчі години.

📢 «Сьогодні прошу наших людей в Україні бути особливо обережними – берегти себе, свої сім’ї, дітей, обов’язково користуватись укриттями та зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Ми знаємо, що путін уже певний час готував масований удар по Україні. Цієї ночі – саме така загроза», — наголосив Володимир Зеленський.

москва ігнорує всі заклики до дипломатичного врегулювання

Окрему увагу під час спілкування з іноземними журналістами президент України приділив питанню повної дипломатичної ізоляції та деструктивної позиції політичного керівництва російської федерації. За його словами, Київ використав усі наявні дипломатичні інструменти, щоб донести до кремля необхідність зупинення кровопролиття.

Українська сторона задіяла як офіційні міжнародні майданчики, так і неофіційні канали комунікації, включно з найближчим оточенням російського диктатора. До москви було чітко донесено позицію, що війну можна і необхідно завершити, а Україна залишається відкритою до проведення прямих зустрічей та предметних змістовних перемовин.

Проте очільник кремля демонстративно відкидає будь-які мирні ініціативи. володимир путін бачить для себе виключно шлях подальшої збройної агресії. Ба більше, загроза з боку рф зараз поширюється не лише на Україну, а й безпосередньо на інших сусідів рф та європейський континент у цілому. Європейські лідери мають усвідомлювати ці ризики та посилювати спільну систему безпеки, резюмував Зеленський.

Нагадаємо
  • Окупаційні російські війська продовжують масований ракетний терор проти портової та цивільної інфраструктури півдня України. У середу вдень, 1 липня, ворог завдав балістичного удару по Одещині.
  • Окупаційні російські війська протягом дня у середу, 1 липня, здійснили серію жорстоких атак на цивільну інфраструктуру Херсона та населені пункти області.
  • Окупаційні російські війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Харкова, завдавши масованих ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ).
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