Вучич заявив про загрозу з боку сусідніх країн

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовою співпрацею Хорватії, Албанії та Косова і готується до можливого нападу з їхнього боку. Про це повідомляє TRT World.

📢 «Вони чекають сприятливого моменту. Ми готуємося до їхньої атаки», – сказав Вучич.

Заява президента Сербії стосується тристоронньої декларації про співпрацю у сфері оборони, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали у столиці Албанії Тирані 18 березня 2025 року.

Документ передбачає посилення взаємодії у сфері безпеки, оборони та військової сумісності між країнами. Водночас Вучич заявив, що Сербія має на озброєнні сучасні системи ракетного озброєння китайського виробництва.

📢 «У нас є китайські гіперзвукові ракети класу повітря-земля з дальністю дії до 400 кілометрів», – заявив президент Сербії.

За його словами, ці ракети належать до числа найсучасніших систем озброєння, які використовує сербська армія. Президент також зазначив, що Сербія підтримує добрі відносини з НАТО, але водночас продовжує дотримуватися політики військового нейтралітету.

Коментуючи відносини із Хорватією, Вучич звинуватив владу цієї країни у спробах підірвати державність Сербії. За його словами, подібні дії нібито тривають уже близько півтора року, а також супроводжуються втручанням у внутрішні справи Сербії.

📌 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія придбала китайські балістичні ракети класу повітря-земля CM-400AKG. Таким чином країна стала першим оператором цього ракетного комплексу на території Європи.

📌 Також стало відомо, що росія передала Сербії сучасні системи радіоелектронної боротьби, попри дію міжнародних санкцій.