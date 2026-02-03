Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем закликав Сполучені Штати посилити тиск на російського диктатора володимира путіна та терміново розпочати процес передачі Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це він написав у соціальній мережі X (колишній Twitter) у вівторок, 3 лютого.

📢 «Після вчорашнього масштабного нападу я закликаю президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет Tomahawk. Це змінить ситуацію на військовому фронті», – заявив Грем.

За його словами, у найближчі дні та тижні Захід має значно посилити тиск на кремль.

📢 «Ми маємо посилити тиск на путіна. Будь-які переговори, які будуть сприйняті як надмірне заохочення агресії, спричинять катастрофи в усьому світі», – наголосив сенатор.

☝️ Водночас він підкреслив, що дипломатичний процес можливий лише за умови, якщо його результатом стане сильна та незалежна Україна.

📢 «Якщо переговори призведуть до створення вільної, сильної та незалежної України, навіть якщо вона була змушена піти на поступки, світ стане значно стабільнішим. Час має вирішальне значення», – додав Грем.

👉 Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною західного далекобійного озброєння. Водночас сам Дональд Трамп публічно заперечив, що давав дозвіл на удари українських сил далекобійною зброєю вглиб території росії.

📌 Також було повідомлено, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Оскільки саме він давав поради помічнику російського диктатора владіміра путіна юрію ушакову.