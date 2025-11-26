Середа, 26 Листопада, 2025
Віткофф зірвав передачу ракет Tomahawk Україні – WSJ

Денис Молотов
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Оскільки саме він давав поради помічнику російського диктатора владіміра путіна юрію ушакову. Про це повідомила американська газета The Wall Street Journal, яка отримала доступ до запису телефонної розмови між представником кремля і спецпосланцем Трампа.

У матеріалі видання наголошується, що саме дії Віткоффа стали вирішальними у зміні позиції Трампа щодо можливості передати Tomahawk Україні.

З оприлюднених даних випливає, що під час розмови Віткофф надав ушакову поради, спрямовані на те, щоб кремль вплинув на рішення Білого дому. Зокрема, він порадив російському чиновнику домогтися того, щоб путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди в Секторі Гази. Цей жест мав допомогти сформувати сприятливу атмосферу перед обговоренням питання про можливість передати Tomahawk Україні.

Також WSJ зазначає, що саме Віткофф був ініціатором телефонної розмови між Трампом і путіним, яка відбулася напередодні візиту шостого президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Українська делегація тоді сподівалася отримати від адміністрації США схвалення на передачу далекобійних ракет Tomahawk.

У публікації йдеться:

📢 «Зеленський поїхав до Вашингтона, покладаючи надії на те, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Це зброя, яка поставила б багато російських цілей під приціл Києва».

Однак під час їхньої розмови 16 жовтня путін застеріг Трампа, що постачання Tomahawk нібито «призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та росією». Після цієї бесіди Трамп відмовився передавати Tomahawk Україні, виправдовуючи це тим, що у США нібито скорочуються запаси таких ракет.

Журналісти WSJ наголошують, що ця аргументація не витримує перевірки, і основною причиною зміни позиції стала діяльність Віткоффа.

☝️ Нагадаємо, що Bloomberg раніше оприлюднив розшифровки двох окремих приватних розмов радника путіна юрія ушакова зі Стівом Віткоффом. У цих розмовах спецпосланець Трампа озвучував поради, як варто представити Трампу російські пропозиції щодо так званого «мирного плану».

У другій розмові Ушаков та Кирило Дмітрієв обговорювали можливу схему передачі російського варіанту «мирної угоди» команді Трампа з розрахунком на те, що США могли б представити ці російські напрацювання як власний документ. Це мало створити враження, що ініціатива виходить від американської сторони.

На тлі політичного скандалу Трамп заявив, що не бачить «нічого поганого» в тому, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито давав російським чиновникам поради щодо того, як представити їхні пропозиції з «мирного плану», які згодом були презентовані як американський варіант.

