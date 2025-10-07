Вівторок, 7 Жовтня, 2025
СБУ влаштували окупантам «спекотний» вересень на Луганщині

Наші бійці продовжують цілодобову роботу зі знищення воєнних ресурсів ворога. У вересні цього року спецпризначенці СБУ успішно ліквідували кілька «жирних» цілей на території області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 У Сватівському районі співробітники спецслужби виявили приховану станцію радіоелектронної боротьби «Поле-21», яка заважала українським захисникам застосовувати високоточну зброю.💥 Снайперським ударом бойового дрона СБУ систему було знищено.

📌 Потужні удари завдано також по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів у Лисичанську, Сіверськодонецьку та Сватівському районі. Після цих «санкцій» від ударних дронів СБУ окупанти відчули гострий дефіцит пального.

📌 Біля Новодружеська спецпризначенці знищили пункт накопичення особового складу, звідки російських військових відправляли на бойові позиції.

📌 А поблизу Привілля співробітники СБУ виявили та знищили прихований рашистами військовий автотранспорт і засоби РЕБ–РЕР, перетворивши їх на купу металобрухту.

«Спекотний» вересень в окупантів

☑️Тим часом контррозвідники 3 управління провели багатоетапну операцію, у результаті якої нейтралізували агентурну мережу ФСБ рф, що діяла на Донеччині та Дніпропетровщині.

Чотирьох зловмисників, які шпигували за розташуванням українських Сил оборони з метою підготовки повітряних та артилерійських атак, взято під варту.
👉 Деталі – за посиланням

✅ Крім того, слідчі СБУ зібрали доказову базу проти колишнього міністра доходів і зборів часів Януковича, який привласнив майновий комплекс одного з найбільших вуглевидобувних підприємств Луганщини та допомагає рф фінансувати війну проти України.
👉 Докладніше – тут

✅ Також триває документування воєнних злочинів окупантів, які позбавляють мешканців Луганщини житла. Повідомлено про підозру ще одній очільниці окупаційної адміністрації. Вона ухвалила незаконне рішення про «відчуження» 38 квартир у місті Голубівка.
👉 Подробиці – тут

☝️ У СБУ наголосили, що всі матеріали у цих та інших справах стануть предметом розгляду в міжнародних судових інстанціях. Росія відповідатиме за свої злочини проти українських громадян.

Разом до Перемоги!

☝️ Також нагадаємо, що СБУ передала до суду обвинувальний акт проти жінки, яка нині очолює так звану «виборчу комісію лнр». За даними слідства, вона виконувала завдання кремлівських кураторів і безпосередньо координувала проведення незаконних «виборів» на тимчасово окупованій Луганщині.

