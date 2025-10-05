Очільницю «виборчої комісії лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

Служба безпеки України передала до суду обвинувальний акт проти жінки, яка нині очолює так звану «виборчу комісію лнр». За даними слідства, вона виконувала завдання кремлівських кураторів і безпосередньо координувала проведення незаконних «виборів» на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За матеріалами СБУ, у березні 2023 року фігурантка добровільно обійняла посаду «заступника голови вк лнр» — псевдооргану, створеного окупаційною адміністрацією для проведення «референдумів» і «виборів» відповідно до вказівок із москви.

З моменту призначення вона брала активну участь у підготовці та реалізації виборчих кампаній. Зокрема, у період з грудня 2023 по березень 2024 року координувала проведення незаконних «виборів президента рф» на території Луганщини: контролювала фінансові питання, керувала роботою підлеглих псевдокомісій та видавала «постанови», що регламентували їхню діяльність.

Наразі ця колаборантка продовжує очолювати «виборчу комісію лнр» і залишається ключовою фігурою у виборчих процесах, організованих окупаційною владою.

У вересні 2025 року, під її керівництвом, загарбники провели на Луганщині чергові псевдовибори — цього разу «губернатора Курської області». Для цього створювалися «екстериторіальні дільниці», штучно організовувалося «голосування переселенців», а подію широко висвітлювали російські пропагандистські ЗМІ.

Зловмисниці інкримінують ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Її оголошено у розшук.

Оперативні та слідчі дії здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки системно притягує до відповідальності ворожих поплічників, колаборантів та зрадників, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на тимчасово окупованій Луганщині у вересні 2022 року.