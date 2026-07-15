У Сумах окупанти завдали удару КАБами по цивільних об’єктах, є жертви

Сьогодні, 15 липня 2026 року, російські агресори здійснили черговий масований терор проти мирного населення Сум. Ворог випустив по місту шість керованих авіабомб (КАБ), уразивши райони з жвавим рухом цивільних, медичні установи та об’єкти критичної інфраструктури. Про це інформує місцева ОВА в середу, 15 липня. На місцях влучань тривають рятувальні роботи, медики продовжують боротися за життя постраждалих.

📢 «Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури. На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється», – йдеться в попередньому повідомленні ОВА.

Оновлені дані про наслідки атаки: загиблі та поранені

Станом на зараз підтверджено загибель трьох людей. Серед жертв — жінка та чоловік. Ще одна людина отримала настільки тяжкі ушкодження, що її стать наразі встановити неможливо.

Кількість поранених зросла до 17 людей.

Серед поранених — 16-річний хлопець.

Стан постраждалих: Трьох пацієнтів із вкрай тяжкими травмами зараз оперують хірурги.

Трьох пацієнтів із вкрай тяжкими травмами зараз оперують хірурги. Частина постраждалих отримала необхідну допомогу та була відпущена лікарями додому.

Хронологія ворожих ударів по місту

Сьогоднішня атака на Суми була багаторівневою. Окрім основної хвилі ударів КАБами, ворог застосував інші засоби ураження:

Удар по АЗС: росіяни атакували дві автозаправні станції. Водій маршрутного таксі отримав тяжкі поранення, на місці виникла масштабна пожежа.

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Атака касетними боєприпасами: Раніше вранці ворог обстріляв житловий квартал, застосувавши касетні снаряди, що значно збільшило радіус ураження та кількість потерпілих.

ОВА закликає мешканців перебувати у безпечних місцях. Через високу загрозу повторних ударів суворо заборонено наближатися до місць влучань, де триває робота рятувальних служб. Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі для мінімізації наслідків цього воєнного злочину.

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👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Ворог запустив 6,4 тис. дронів і скинув 168 керованих авіабомб.