ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Сумах окупанти завдали удару КАБами по цивільних об’єктах, є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сумах окупанти завдали удару КАБами по цивільних об'єктах, є жертви 022
Фото: наслідки російської атаки на Суми / Суспільне.Суми / 15.07.2026

Сьогодні, 15 липня 2026 року, російські агресори здійснили черговий масований терор проти мирного населення Сум. Ворог випустив по місту шість керованих авіабомб (КАБ), уразивши райони з жвавим рухом цивільних, медичні установи та об’єкти критичної інфраструктури. Про це інформує місцева ОВА в середу, 15 липня. На місцях влучань тривають рятувальні роботи, медики продовжують боротися за життя постраждалих.

📢 «Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів – у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури. На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється», – йдеться в попередньому повідомленні ОВА.

Оновлені дані про наслідки атаки: загиблі та поранені

Станом на зараз підтверджено загибель трьох людей. Серед жертв — жінка та чоловік. Ще одна людина отримала настільки тяжкі ушкодження, що її стать наразі встановити неможливо.

Кількість поранених зросла до 17 людей.

  • Серед поранених — 16-річний хлопець.
  • Стан постраждалих: Трьох пацієнтів із вкрай тяжкими травмами зараз оперують хірурги.
  • Частина постраждалих отримала необхідну допомогу та була відпущена лікарями додому.

Хронологія ворожих ударів по місту

Сьогоднішня атака на Суми була багаторівневою. Окрім основної хвилі ударів КАБами, ворог застосував інші засоби ураження:

  1. Удар по АЗС: росіяни атакували дві автозаправні станції. Водій маршрутного таксі отримав тяжкі поранення, на місці виникла масштабна пожежа.
  1. Атака касетними боєприпасами: Раніше вранці ворог обстріляв житловий квартал, застосувавши касетні снаряди, що значно збільшило радіус ураження та кількість потерпілих.

ОВА закликає мешканців перебувати у безпечних місцях. Через високу загрозу повторних ударів суворо заборонено наближатися до місць влучань, де триває робота рятувальних служб. Усі відповідні служби працюють у посиленому режимі для мінімізації наслідків цього воєнного злочину.

👉 Також нагадаємо, що загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Ворог запустив 6,4 тис. дронів і скинув 168 керованих авіабомб.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США нададуть Україні ліцензію на виробництво комплексів Patriot

ВАЖЛИВО

Замість кешбеку: як геніальна чекова лотерея Тайваню може принести Україні мільярди

ЕКОНОМІКА

У Краматорську росіяни вбили людей, серед них дві дитини

ВАЖЛИВО

Volkswagen готовий скоротити 100 000 співробітників

ЕКОНОМІКА

Рада миру Трампа зіткнулася з труднощами у формуванні контингенту для сектору Гази

ПОЛІТИКА

Буданов відреагував на сутички з натовпом і ТЦК у Львові та очікує справедливої реакції від правоохоронців

ПОДІЇ

Посадовець однієї з громад Луганщини підозрюється у розтраті коштів, виділених для ВПО

КРИМІНАЛ

НБУ вводить в обіг банкноту 2000 гривень

ВАЖЛИВО

Apple програла апеляцію проти ЄС щодо закону DMA

ПОЛІТИКА

Ворог здійснив понад 80 атак на фронті, найактивніше діє на Слов’янському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

На фронті сталось 261 бойове зіткнення та 105 авіаударів – Генштаб про ситуацію за добу 10 липня

ВІЙНА

Чи стане наступна зима найважчою за час великої війни – прогноз військового та енергетичного експертів

ПОДІЇ

Україна відрізає Крим з суші, моря та повітря – The Telegraph

ПОДІЇ

Третина боїв за добу припала на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Майбутні професії та робототехніка: діти з родин ветеранів з Луганщини відпочили у Львові

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип