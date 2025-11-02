Неділя, 2 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

СБС ЗСУ здійснили глибокі удари по російських енергооб’єктах

Денис Молотов
Денис Молотов
СБС ЗСУ здійснили глибокі удари по російських енергооб’єктах

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) України вночі завдали ударів по підстанціях на росії, знищивши або пошкодивши щонайменше п’ять енергетичних об’єктів на значній відстані від кордону.

Про це повідомив у Telegram командувач СБС Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді у неділю, 2 листопада.

📢 «Якщо у кВ, то 500, 500, 500… Протягом ночі, що минула, птахами СБС подзьобано п’ять підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА. Одна з них — сумісними зусиллями з ССО», — зазначив він.

☝️ За словами «Мадяра», одна з атак була проведена у співпраці з Силами спеціальних операцій, що свідчить про скоординовану роботу українських військових підрозділів.

Уточнені результати цих ударів по підстанціях на росії після дорозвідки оприлюднить Генеральний штаб Збройних сил України.

👉 Нагадаємо, раніше у ніч проти 1 листопада у підмосков’ї сталася масштабна аварія в електромережі, внаслідок якої багато вулиць залишилися без світла. Регіон тоді активно атакували українські дрони.

Також вночі 31 жовтня дрони СБС завдали серії ударів по енергетичних об’єктах у трьох регіонах рф. Зокрема, в Орлі удар по місцевій ТЕЦ призвів до відключення електроенергії у кількох районах міста.

Українські безпілотні «санкційні дії», спрямовані на обмеження можливостей росії у військовій логістиці та промисловості, тривають.

📌 Раніше було повідомлено, що внаслідок нічної атаки на Запоріжжя без електропостачання залишилися майже 58 тисяч абонентів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Харків’янин «придбав» дитину за крипту для втечі з України

КОРДОН

Двоє «депутатів лнр» отримали підозру за співпрацю з окупантами

КРИМІНАЛ

Як жіноче екіпірування формує новий стандарт у військовій культурі

СУСПІЛЬСТВО

Білолуцька СВА приєдналася до проєкту «Пліч-о-пліч» для розвитку та відновлення громад

ЛУГАНЩИНА

Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Знеструмлено сотні населених пунктів після російської атаки

ВАЖЛИВО

Сирський спростовує заяви рф про “блокування” в Покровську і Куп’янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку

ПОДІЇ

Україна передасть партнерам перший список викрадених росією дітей

ВАЖЛИВО

OpenAI готується до IPO з оцінкою до 1 трлн доларів — Reuters

ЕКОНОМІКА

В Україні запрацював Ветеран PRO — єдина цифрова платформа для ветеранів, ветеранок та їхніх родин

СУСПІЛЬСТВО

Британія продасть Туреччині винищувачі Typhoon на 10,7 млрд доларів

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксовано понад 100 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Масована атака: понад 700 повітряних цілей рф запустила по Україні

ВІЙНА

Боїв на фронті за добу поменшало на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Генштаб: уражено артилерію та особовий склад російських загарбників у шести районах фронту

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"