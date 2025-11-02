СБС ЗСУ здійснили глибокі удари по російських енергооб’єктах

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) України вночі завдали ударів по підстанціях на росії, знищивши або пошкодивши щонайменше п’ять енергетичних об’єктів на значній відстані від кордону.

Про це повідомив у Telegram командувач СБС Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді у неділю, 2 листопада.

📢 «Якщо у кВ, то 500, 500, 500… Протягом ночі, що минула, птахами СБС подзьобано п’ять підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА. Одна з них — сумісними зусиллями з ССО», — зазначив він.

☝️ За словами «Мадяра», одна з атак була проведена у співпраці з Силами спеціальних операцій, що свідчить про скоординовану роботу українських військових підрозділів.

Уточнені результати цих ударів по підстанціях на росії після дорозвідки оприлюднить Генеральний штаб Збройних сил України.

👉 Нагадаємо, раніше у ніч проти 1 листопада у підмосков’ї сталася масштабна аварія в електромережі, внаслідок якої багато вулиць залишилися без світла. Регіон тоді активно атакували українські дрони.

Також вночі 31 жовтня дрони СБС завдали серії ударів по енергетичних об’єктах у трьох регіонах рф. Зокрема, в Орлі удар по місцевій ТЕЦ призвів до відключення електроенергії у кількох районах міста.

Українські безпілотні «санкційні дії», спрямовані на обмеження можливостей росії у військовій логістиці та промисловості, тривають.

📌 Раніше було повідомлено, що внаслідок нічної атаки на Запоріжжя без електропостачання залишилися майже 58 тисяч абонентів.