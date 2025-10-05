Неділя, 5 Жовтня, 2025
Рубіжанська громада спрямувала понад 7 мільйонів гривень на підтримку Захисників

Денис Молотов
Понад сім мільйонів гривень спрямувала Рубіжанська громада на підтримку українських Захисників і Захисниць. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), наголосивши, що фінансова допомога є частиною цільової програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців.

📢 «Для допомоги Захисникам і Захисницям у 2025 році діє програма одноразових виплат “Громада – Захисникам і Захисницям” із фінансуванням у розмірі 13 млн грн. Наразі вже розглянуто 257 заяв, за якими надано допомогу на суму 7,19 млн грн», — повідомили в ОВА.

Ця програма передбачає не лише грошову допомогу, а й широку систему супроводу ветеранів, членів їхніх родин і родин загиблих Героїв. Фахівці відділу з питань ветеранської політики Рубіжанської міської військової адміністрації вже у 2025 році провели 1 577 консультацій. Діє спеціальна «гаряча лінія», де можна отримати роз’яснення щодо пенсійних виплат, пільг, субсидій, а також інших видів соціальної допомоги.

Для зручності та оперативності підтримки в Рубіжанській громаді створено «Сервісний офіс у справах ветеранів». Він працює на базі Центру надання соціальних послуг. Його фахівці допомагають із правовими, соціальними, психологічними та медичними питаннями, а також із реабілітацією, працевлаштуванням і можливостями професійного навчання.

👇 Окрім цього, в інших містах України діє розгалужена мережа підтримки Рубіжанської громади

У Дніпрі працює спеціаліст із супроводу ветеранів громади, а у Вінниці на базі гуманітарного хабу надають консультації з питань соціального забезпечення. У Харкові двічі на місяць відбувається прийом ветеранів у Рубіжанській центральній міській лікарні — консультації проводить представник відділу ветеранської політики.

👇 Медична допомога також залишається пріоритетом

У Центрі відновного лікування та реабілітації КНП «Рубіжанська міська лікарня» (м. Харків) військовослужбовці, ветерани та мешканці громади проходять амбулаторне лікування і фізичну реабілітацію. При закладі функціонує Центр ментального здоров’я, який забезпечує психосоціальну й психіатричну підтримку дорослих і дітей. Додатково працює мобільна мультидисциплінарна команда, що виїжджає до людей із психічними розладами за місцем їхнього перебування.

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги Рубіжанської міської ради ветерани, їхні сім’ї та родини загиблих Героїв мають доступ до послуг за Програмою державних гарантій. Йдеться про первинну медичну допомогу, психологічну підтримку, лікування психічних розладів та інші розширені послуги для Захисників і Захисниць України.

Завдяки реалізації цих ініціатив, мешканці Рубіжанської громади, які захищають країну або постраждали від війни, отримують комплексну підтримку — від фінансової допомоги до медичної, психологічної та соціальної реабілітації.

У Луганській ОВА підкреслили, що розвиток таких програм є пріоритетом для держави, адже вони забезпечують системну турботу про кожного, хто боронить Україну.

☝️ Також нагадаємо, що Попаснянська громада надала фінансову допомогу військовим та їхнім родинам. Понад 4,5 мільйона гривень було розподілено за Комплексною програмою соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей на 2025–2027 роки.

