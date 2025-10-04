Субота, 4 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

Денис Молотов
Денис Молотов
Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

Попаснянська громада надала фінансову допомогу військовим та їхнім родинам. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), понад 4,5 мільйона гривень було розподілено за Комплексною програмою соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей на 2025–2027 роки.

📢 «Понад 4,5 мільйона гривень спрямувала Попаснянська громада на допомогу оборонцям та членам їхніх сімей», – йдеться у повідомленні Луганської ОВА.

За офіційними даними, 74 військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, підрозділів територіальної оборони та Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» отримали 3 207 045 гривень.

Кошти спрямовані на вирішення нагальних потреб, зокрема придбання речового майна, ліків, технічних засобів чи іншого необхідного обладнання для служби.

👇 Окрему частину коштів було надано для лікування військових

✔️ 14 захисників отримали 635 218 гривень на відновлення після поранень, що є важливим кроком для забезпечення їх реабілітації та повернення до повсякденного життя.

👇 Не залишилися без уваги і родини загиблих воїнів

✔️ П’ятьом сім’ям, які організували поховання своїх близьких, виділено 317 500 гривень для встановлення пам’ятників.

✔️ Ще 21 родина полеглих військових отримала щоквартальну допомогу у сумі 111 000 гривень.

✔️ Додатково трьом сім’ям, які здійснили поховання, було виплачено 15 000 гривень.

👇 Важливим напрямком програми стала підтримка оборонців, які повернулися з полону

✔️ Чотири колишні полонені отримали разом 160 000 гривень. Ця допомога покликана полегшити період адаптації після пережитих випробувань.

✔️ Також 57 членів родин загиблих воїнів отримали щорічну матеріальну допомогу до Дня пам’яті Захисників України на загальну суму 298 110 гривень.

☝️ Програма підтримки охопила широкий спектр потреб: від допомоги на службі та лікування поранених до підтримки родин загиблих Героїв і тих, хто пережив полон. Це ще раз демонструє, що громада не залишає поза увагою тих, хто боронить державу, та їхні родини.

📌 Також раніше стало відомо, що грошову допомогу на лікування надано 41 жителю Лисичанської громади.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

25 дітей зі Станично-Луганської громади отримали літній відпочинок

ЛУГАНЩИНА

У 2025 році 33 дитини з Троїцької громади пройшли літнє оздоровлення

ЛУГАНЩИНА

Мюнхенський аеропорт зупиняв роботу через невідомі БпЛА

ПОДІЇ

Tomahawk та шлях до закінчення війни — Келлог

ВАЖЛИВО

Бєлгород на росії залишився без світла і води – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Харківський офіцер ТЦК підозрюється у зловживанні доступом до системи “Оберіг”

СУСПІЛЬСТВО

Переклад документів в США: надійність, що відкриває нові можливості

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

ВАЖЛИВО

Половина зі 136 боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

росія вдарила по потягу Шостка–Київ: десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

Луганщина вшанувала Героїв у День захисників та захисниць України

ЛУГАНЩИНА

На Харківщині інтенсивність штурмів рф знизилась на близько 15-20% – командир підрозділу “Терра”

ПОДІЇ

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по російському оборонному підприємству

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 139 бойових зіткнень, ворог завдав понад 1800 ударів дронами

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"