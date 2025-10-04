Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

Попаснянська громада надала фінансову допомогу військовим та їхнім родинам. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА), понад 4,5 мільйона гривень було розподілено за Комплексною програмою соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей на 2025–2027 роки.

📢 «Понад 4,5 мільйона гривень спрямувала Попаснянська громада на допомогу оборонцям та членам їхніх сімей», – йдеться у повідомленні Луганської ОВА.

За офіційними даними, 74 військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, підрозділів територіальної оборони та Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» отримали 3 207 045 гривень.

Кошти спрямовані на вирішення нагальних потреб, зокрема придбання речового майна, ліків, технічних засобів чи іншого необхідного обладнання для служби.

👇 Окрему частину коштів було надано для лікування військових

✔️ 14 захисників отримали 635 218 гривень на відновлення після поранень, що є важливим кроком для забезпечення їх реабілітації та повернення до повсякденного життя.

👇 Не залишилися без уваги і родини загиблих воїнів

✔️ П’ятьом сім’ям, які організували поховання своїх близьких, виділено 317 500 гривень для встановлення пам’ятників.

✔️ Ще 21 родина полеглих військових отримала щоквартальну допомогу у сумі 111 000 гривень.

✔️ Додатково трьом сім’ям, які здійснили поховання, було виплачено 15 000 гривень.

👇 Важливим напрямком програми стала підтримка оборонців, які повернулися з полону

✔️ Чотири колишні полонені отримали разом 160 000 гривень. Ця допомога покликана полегшити період адаптації після пережитих випробувань.

✔️ Також 57 членів родин загиблих воїнів отримали щорічну матеріальну допомогу до Дня пам’яті Захисників України на загальну суму 298 110 гривень.

☝️ Програма підтримки охопила широкий спектр потреб: від допомоги на службі та лікування поранених до підтримки родин загиблих Героїв і тих, хто пережив полон. Це ще раз демонструє, що громада не залишає поза увагою тих, хто боронить державу, та їхні родини.

📌 Також раніше стало відомо, що грошову допомогу на лікування надано 41 жителю Лисичанської громади.