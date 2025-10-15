Розвідка: росія планує використовувати територію Білорусі у військових цілях

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка отримала дані про план москви щодо військової експлуатації території Білорусі. Про це глава держави заявив у своєму Telegram-каналі 15 жовтня після доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олега Іващенка.

📢 «Олег Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати», — зазначив Зеленський.

☝️ Президент також розповів, що напередодні свого візиту до Вашингтона та зустрічей із європейськими лідерами обговорив питання перекриття каналів постачання до росії критичних компонентів і обладнання, які використовуються для виробництва зброї.

📢 «Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості», — наголосив він.

☝️ Нагадаємо, минулого тижня режим Лукашенка розпочав термінову перевірку бойової готовності армії Білорусі. Тоді у Державній прикордонній службі України заявили, що активності біля українського кордону не зафіксовано.

👉 Також раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко вкотре озвучив чергову пропагандистську тезу, заявивши, що Україна може «зникнути» як незалежна держава, якщо її керівництво не погодиться на переговори з кремлем.